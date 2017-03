Đề nghị truy tố chủ đại lý xăng dầu lừa đảo

Ngày 8-11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Sạnh (SN 1961, ngụ khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo đó trong khoảng thời gian từ năm 2006-2010, lợi dụng chồng mình là cán bộ ngành kiểm sát tỉnh Bình Phước và ở nhà làm đại lý xăng dầu nên bà Sạnh đã hỏi mượn tiền của nhiều người với lý do cho người khác vay lại để đáo hạn ngân hàng.

Sau khi đã vay được nhiều người, kể cả bà con thân thuộc được số tiền hơn 22 tỉ đồng, bà Sạnh tuyên bố phá sản khiến cho hàng chục gia đình rơi vào cảnh cửa nhà tan nát, thậm chí có người trở nên tâm thần phải vào bệnh viện chữa trị khi toàn bộ tài sản của mình bị bà Sạnh lừa đảo chiếm đoạt. Đến khi chủ nợ tới nhà bà Sạnh để đòi tiền thì bà Sạnh và người thân không những không trả mà còn chửi mắng, thách thức các chủ nợ.

Quá bức xúc, hơn 30 hộ dân đã gửi đơn tố cáo cùng tài liệu, chứng cứ đến cơ quan công an. Xác định đây là vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản’ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thị Sạnh về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

