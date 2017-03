Đề nghị truy tố đường dây mại dâm “ngàn đô” của hoa hậu, người mẫu

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án môi giới bán dâm đình đám liên quan đến các hoa hậu, người mẫu và đề nghị Viện KSND TP truy tố các bị can liên quan tới đường dây này về hành vi “Môi giới mại dâm”. Cụ thể, các đối tượng bị Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố gồm: Trần Quang Mai (42 tuổi, quê Long An, ngụ quận 3), Lê Quang Tuấn Anh (tức Kevin, 25 tuổi, quê Lâm Đồng, ngụ quận Phú Nhuận), Võ Thị Mỹ Xuân (30 tuổi, quê Cần Thơ, ngụ Q.Gò Vấp, hoa hậu Nam Mê Kông năm 2009)…

Một số đối tượng trong đường dây mại dâm “ngàn đô” bị đề nghị truy tố

Liên quan đến vụ án này, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lương Quốc Huy (26 tuổi, ngụ TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) về hành vi “Môi giới mại dâm”.

Cơ quan điều tra xác định, Huy là một trong những người bị đề nghị truy tố ở trên tham gia điều hành đường dây mại dâm quy tụ toàn người mẫu, diễn viên, ca sĩ, sinh viên… có giá bán dâm hàng ngàn USD/lượt, do Công an TP.HCM phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ triệt phá và tháng 6/2012.

Vụ án được triệt phá vào tối 2/6, khi các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM cùng công an địa phương đã ập vào kiểm tra đột xuất một khách sạn trên địa bàn quận 1, phát hiện 4 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Trong 4 gái bán dâm có 3 người hành nghề người mẫu, diễn viên, ca sĩ…1 người còn lại là sinh viên của một trường du lịch tại TP.HCM. Ngay sau khi bắt quả tang hai nhóm mua bán dâm, PC45 ra quyết định bắt khẩn cấp những người nằm trong danh sách môi giới mại dâm gồm Quang Mai, Mỹ Xuân, Tuấn Anh…

Trong số người bị đề nghị truy tố có cả Mỹ Xuân - hoa hậu Nam Mê Kông 2009

Qua đấu tranh, khai thác, các đối tượng khai nhận, trưa 6/2, Mai được một người đàn ông điện thoại “đặt hàng” mua dâm với các người mẫu bốc lửa, có chút tiếng tăm. Ngay sau đó Mai thỏa thuận người mẫu J.P. đi “phục vụ” khách với giá 2.500 USD, cô gái còn lại có giá 5 triệu đồng.

Do “khách hàng” cần 4 “chân dài” nên Mỹ Xuân cũng nhận được điện thoại yêu cầu “điều” thêm 2 người mẫu, hoa khôi tới cho khách. Mỹ Xuân ra giá 3.000 USD cho hai người và khi đưa hai người mẫu, hoa khôi đến khách sạn “phục vụ” khách thì bị công an bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT xác định, trước khi bị bắt, đường dây này đã môi giới thành công nhiều vụ bán dâm với giá hàng ngàn USD giữa các hoa khôi, người mẫu, sinh viên với các “đại gia”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Theo T.P (Dân trí)