Đề nghị truy tố gã thanh niên xâm hại tình dục nhiều bé trai

Ngày 8-3, Công an huyện Hóc Môn - TPHCM cho biết đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố tội “Dâm ô trẻ em” đối với Thi Trường Hận (SN 1992, ngụ huyện Hóc Môn). Hận đang được gia đình bảo lãnh xin được tại ngoại để chờ ngày ra tòa.

Tháng 9-2012, CQĐT Công an TPHCM nhận được văn bản của Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam - Cơ quan Thường trực phía Nam về việc một số trẻ em trai và gái bị xâm hại tình dục. Công an xác minh được đối tượng Thi Trường Hận đã có hành vi quan hệ tình dục đồng tính với các bé trai từ 8 đến 14 tuổi. Ngoài ra, khi hành sự, Hận thường dùng điện thoại quay phim lại để khống chế, ép buộc các em quan hệ với người khác, trong đó có người nước ngoài tên Alex.





Cơ quan chức năng đã xác định Alex chính là Vitrac Alexandre Pierre Claude (SN 1974, quốc tịch Pháp), tạm trú tại một chung cư ở quận 3, là trưởng phòng quản trị mạng một công ty tại quận 5 - TPHCM.





Tại CQĐT, Hận thừa nhận có hành vi quan hệ đồng tính với các em L.H.C. (SN 1998), N.H.N. (SN 1998), C.T.Đ. (SN 1998, cùng ngụ huyện hóc Môn) và N.H.T. (SN 1998, ngụ quận Phú Nhuận). Hận khai quen biết với Vitrac qua mạng internet và môi giới cho Vitrac quan hệ tình dục với 2 em C.và N. Theo lời khai của hai em này, mỗi lần quan hệ tại căn hộ do Vitrac thuê, anh ta thường cho Hận, C. và N. từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.





Từ kết quả điều tra ban đầu, Công an TPHCM nhận thấy hành vi của Thi Trường Hận và Vitrac có dấu hiệu của tội “Dâm ô với trẻ em” và “Dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp”.

Ngày 8-11-2012, Công an TPHCM ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Vitrac. Trong lúc các cơ quan chức năng khám xét, Vitrac xin đi vệ sinh rồi bất ngờ lao ra khỏi cửa sổ căn hộ, rơi từ tầng 19 xuống đất, tử vong tại chỗ.

Cuối tháng 2-2013, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với Vitrac. Riêng hành vi của Thi Trường Hận, Công an TPHCM đã chuyển Công an huyện Hóc Môn khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra xử lý theo thẩm quyền.