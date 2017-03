Đề nghị truy tố giám đốc công ty hóa chất gây nổ chết ba người

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Văn Hải (giám đốc Công ty Đặng Huỳnh, phường Thới An, quận 12) về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở những nơi đông người.