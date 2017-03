Đề nghị truy tố giám đốc “dỏm” trốn truy nã

(PL)- Ngày 25-8, Công an TP Vinh (Nghệ An) đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Quang Phiên về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Tháng 8-2012, Phiên sử dụng giấy CMND giả mang tên Trần Đức Chính (huyện Đắkrông, Quảng Trị) để thành lập Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Bến Thủy (đóng tại phường Trung Đô, TP Vinh) kinh doanh vật liệu xây dựng. Từ tháng 9-2012 đến tháng 2-2013, Công ty Tân Bến Thủy không hoạt động kinh doanh nhưng vẫn khai thuế đầu ra tại 353 số hóa đơn với tổng doanh thu bán hàng hơn 34 tỉ đồng, tương ứng thuế GTGT đầu ra hơn 3,4 tỉ đồng. Đồng thời sử dụng 36 hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế đầu vào khấu trừ với doanh số mua vào hơn 34 tỉ đồng, thuế GTGT khấu trừ tương ứng là hơn 3,4 tỉ đồng. Tháng 6-2013, Phiên bỏ trốn và mang theo toàn bộ hóa đơn cùng khoản nợ thuế hơn 11 triệu đồng. Kết luận điều tra cho thấy tổng số hóa đơn Phiên bán ra là đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho Nhà nước tiền thuế GTGT là hơn 3,7 tỉ đồng. Phiên biết công an ráo riết truy tìm mình nên gom tiền chuẩn bị trốn sang Campuchia thì bị bắt giữ. Đ.LAM