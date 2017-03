Đề nghị truy tố giám đốc in sách lậu

Trước đó, cuối tháng 6/2010, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an TP Hà Nội kiểm tra 4 địa điểm gồm xưởng in, nhà sách, các điểm gia công, đóng xén của Công ty Minh Tân đã phát hiện thu giữ hàng tấn sách các loại được in ấn không có giấy phép, chủ yếu là giáo trình tiếng Anh. Đáng chú ý, trong số sách thu giữ có 1.245 cuốn "Học tốt Tiếng Anh 10" đề Nhà xuất bản Thanh Niên không có giấy phép xuất bản và 954 cuốn "Thiên thần nổi giận", "Tuyển tập Nam Cao" đề Nhà xuất bản Văn học, trong khi giấy phép của Nhà xuất bản Văn học đã hết hạn từ năm 2006.

Theo đánh giá của cơ quan công an, đây là vụ án điển hình cho thủ đoạn in ấn, phát hành sách lậu với công đoạn khép kín từ in ấn, đóng xén, và đưa vào chính nhà sách của công ty. Những điểm làm sách được Trần Minh Thắng thuê nhà nằm sâu tại các ngõ, ngách, hẻm trong các khu dân cư để tránh bị phát hiện; chia nhỏ các khâu đóng xén, in ấn ở nhiều địa điểm nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Sau khi in ấn các bản phôi được mang đến cơ sở tại Giáp Nhị cắt xén, chuyển đến Tân Mai đóng ghim, sau đó lại chuyển về Giáp Nhị đóng bìa thành phẩm và chuyển đến tập kết bày bán công khai (cả bán buôn và bán lẻ) tại nhà sách Minh Thắng, ở 808 đường Láng.

Khi khách hàng có nhu cầu mua một lượng sách lớn, Thắng cho nhân viên dùng xe ôtô, hoặc xé lẻ hàng chở nhiều chuyến bằng xe máy đến tận nơi giao hàng và chiết khấu phần trăm cao...

Theo H.V (CAND)