Đề nghị truy tố kẻ giả giọng quan chức lừa doanh nghiệp

Ngày 18-7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trịnh Duy Phương (27 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Phương khi công an bắt giữ.

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2017, Phương đã giả danh cán bộ lãnh đạo các địa phương gọi điện thoại đến các cơ sở kinh doanh, chủ doanh nghiệp, ngân hàng nhiều tỉnh thành… để “nói chuyện thân tình” rồi gợi ý họ giúp đỡ trong những tình huống “éo le”.

Cụ thể, vào trưa 5-1, Phương gọi điện cho ông H.N.T. (chủ nhà hàng ở TP.Biên Hòa), giới thiệu là “thư ký” của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đặt tiệc cho một đoàn cán bộ. Phương đề nghị chủ nhà hàng cử nhân viên đến shop hoa tươi ở phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa) đặt hoa theo yêu cầu của “ban tổ chức”. Tưởng thật, ông T. đã kêu nhân viên mang 3 triệu đồng đến shop hoa đặt cọc trước. Tại đây, Phương nhận tiền từ nhân viên nhà hàng rồi bỏ đi.

Sau “phi vụ” đó, ngày 22-1, Phương gọi điện cho ông HVL. (ngụ tỉnh Vĩnh Long, chủ một doanh nghiệp vận tải tuyến TP Biên Hòa - Vĩnh Long) tự xưng là Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long nói đang đưa người thân đi điều trị bệnh tại Bệnh viện tâm thần trung ương 2 (TP.Biên Hòa) và cần gấp 10 triệu đồng đóng viện phí. Tin tưởng lời Phương nói, ông L. đã gọi điện cho người quen ở TP.Biên Hòa cầm 10 triệu đồng đến giao cho Phương.



Ngày 9- 2, Phương điện thoại tự nhận mình là Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai hỏi mua điện thoại Iphone7 Plus tại cửa hàng TP.Biên Hòa, sau đó xin số tài khoản. Tiếp tục Phương điện thoại cho Giám đốc ngân hàng Agribank Đồng Tháp, Phương tự xưng là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Giám đốc ngân hàng chuyển 20 triệu đồng cho Phương vào tài khoản của cửa hàng điện thoại vừa mua. Sau đó ngân hàng chuyển vào tài khoản theo yêu cầu của “lãnh đạo tỉnh”.

Sau một thời gian điều tra, vào ngày 4-5, Cục Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) Bộ Công an đã bắt khẩn cấp Trịnh Duy Phương khi đối tượng đang có ý định lừa một doanh nghiệp tại tỉnh Long An, thu giữ chiếc điện thoại có gắn số sim mà đối tượng đã dùng để gọi điện lừa đảo. Sau đó, C50 đã chuyển giao đối tượng và tang vật cho Công an TP.Biên Hòa thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hàng ngày Phương tìm hiểu thông tin cá nhân của các cửa hàng, doanh nghiệp trên nhiều tỉnh thành. Khi nắm được thông tin, Phương giả danh cán bộ lãnh đạo của các địa phương nơi các doanh nghiệp này hoạt động để gọi điện mượn tiền giải quyết những việc đột xuất.

Được biết, Phương còn thực hiện ở các tỉnh thành từ Nam Trung bộ tới miền Tây.