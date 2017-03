Đề nghị truy tố kẻ giết bạn đồng tính phân xác phi tang

Ngày 20/10 cơ quan CSĐT công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Trần Nhật Duy (20 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) về hành vi “giết người”, “cướp tài sản” và Đặng Gia Linh (22 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) về hành vi “che giấu tội phạm”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Duy, Linh được xác định là hung thủ và đồng phạm trong vụ giết người, phi tang xác gây rúng động Sài Gòn và cuối tháng 5 vừa qua.

Theo kết luận điều tra, Duy và nạn nhân Vạn Anh T. (30 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) có mối quan hệ đống tính từ năm 2011 đến khi xảy ra vụ án. Cụ thể, khi Duy đang học lớp 11 ở quê, tức Tiền Giang thì có quan hệ với T. Trong thời gian này, T. nhiều lần ép buộc Duy quan hệ đồng tính, ngăn cấm Duy có mối quan hệ với người khác, thậm chí đánh đập, đe dọa những người bạn của Duy.

Hai bị can Trần Nhật Duy và Đặng Gia Linh

Tháng 10/2013, Duy đậu đại học và đến thuê trọ tại một căn nhà trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp), T. cũng đến cư trú cùng và tiếp tục ngăn cấm, đánh đập không cho Duy qua lại với bạn gái.

Muốn tự “giải thoát” mình nên cuối tháng 2/2014 Duy tra cứu trên mạng Internet và tìm mua 200 gram chất độc Kali Xyanua với giá 800 ngàn đồng của 1 người (chưa rõ lai lịch) ở quận Tân Phú rồi cất giấu trong ba lô chờ cơ hội hạ độc T.

Tối 16/5, Duy cho chất độc vào tô mì rồi đưa T. ăn. Tuy nhiên, lượng chất độc ít nên chỉ làm T. ngộ độc, nôn ói. Đến 20h tối 19/5, Duy tiếp tục cho thuốc độc vào 2 viên thuốc con nhộng rồi lừa T. uống. Lần này, liều thuốc độc quá cao, T. đã chết khoảng 2 giờ sau đó.

Sát hại T. xong, Duy để xác nạn nhân ngay trong phòng trọ rồi tiếp tục đi học, sau đó Duy điện thoại cho Đặng Gia Linh (22 tuổi, quê Tiền Giang, bạn gái của Duy) thông báo đã giết chết T. rồi nhờ Linh cùng đến dọn dẹp hiện trường. Ngày 20/5, Duy lấy ĐTDĐ của T. đem bán được 1,2 triệu đồng và mua 1 cưa sắt, băng keo, túi xách để chuẩn bị phân xác nạn nhân và phi tang rồi cả hai dùng bình xịt phòng để khử mùi.

Đến 22h đêm 21/5, khi Linh vừa về thì Duy gọi điện thoại cho bạn gái cũ là N.T.N.D (20 tuổi, trú tỉnh Tiền Giang) rủ về quê bằng xe gắn máy, đồng thời Duy có cất trong ba lô 2 đoạn tay của nạn nhân T. Trên phà Mỹ Lợi thuộc huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang, Duy vứt ba lô chứa đoạn thi thể của anh T. xuống sông, khi D. hỏi thì Duy chỉ nói là vứt đồ cũ.

Sau đó Duy quay về TPHCM rủ Linh đi mua 1 cưa điện rồi mang về phòng trọ tiếp tục phân xác anh T.

Sáng 23/5, Duy cùng Linh đi xe gắn máy có túi xách chứa các phần thân anh T. đem phi tang ở đèo Tà Pứa (tỉnh Bình Thuận) và đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Sau đó cả 2 đến khách sạn ở TP Bảo Lộc ngủ qua đêm.

Sự việc chỉ được phát hiện vào khoảng 21h tối 23/5, khi ông D. (chủ nhà trọ) được nhiều người dân xung quanh phản ánh vì mùi hối thối khó chịu phát ra từ khu nhà trọ. Sau nhiều lần kiểm tra, ông D. đã tìm được vị trí bốc mùi là căn phòng số 404 do Trần Nhật Duy thuê ở cùng với Vạn Anh T. Lúc này căn phòng tắt điện, khoá cửa bên ngoài, cảm thấy bất thường nên ông D. trình báo công an địa phương.

Khi mọi người có mặt cùng mở cửa phòng 404 vào trong thì kinh hoàng phát hiện phía trong nhà vệ sinh một phần thi thể người đang trong quá trình phân huỷ, bốc mùi nồng nặc.

Khi vào cuộc điều tra, công an xác định Duy là kẻ tình nghi số 1. Công an đã tìm về tận quê, tác động với gia đình Duy. 4h rạng sáng 24/5 Duy và Linh đang ngủ ở TP Bảo Lộc thì mẹ của Duy gọi điện báo bà ngoại đang bệnh nặng. Trưa cùng ngày Duy cùng Linh về đến bến phà Mỹ Lợi ở quê thì bị công an phục kích bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Duy và Linh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình, sau đó Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TPHCM đưa Duy đi chỉ các điểm đã phi tang những phần thi thể của nạn nhân để thu hồi lại nhưng không thể đầy đủ được.

