Đề nghị truy tố kẻ giết người liên tỉnh

Ngày 17-8, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Văn Điểm (các tên gọi khác Quang Hiếu, Thành, Ngọc, 28 tuổi, quê Tứ Xuyên, Tứ Kỳ, Hải Dương) về tội giết người, cướp tài sản. Điểm được xác định là thủ phạm gây ra liên tiếp bốn vụ giết người, cướp tài sản tại TP.HCM, Quảng Ngãi, Hải Phòng và Bà Rịa-Vũng Tàu trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12-2014 gây xôn xao dư luận.

Trốn truy nã vẫn tiếp tục gây án

Theo lời khai của Điểm, 10 năm trước vì gia cảnh khó khăn, Điểm một mình vào TP.HCM làm nhiều nghề kiếm sống như bán sầu riêng, băng đĩa... Sau đó, Điểm bắt đầu sử dụng ma túy. Điểm cũng làm “má mì”, đứng ra môi giới người đồng tính mua bán mại dâm, mát-xa cho những người có nhu cầu ở khu vực quận 6.

Chiều 10-8-2014, Điểm đến vòng xoay Lê Quang Sung-Phạm Đình Hổ (quận 6) thì gặp anh Trần Minh Phước đang phát cơm từ thiện bên kia đường. Phước đến chỗ Điểm đang ngồi và hỏi: “Nghe nói mày muốn vịn tao phải không?”, Điểm trả lời: “Vậy thì sao?”. Phước đánh vào mặt Điểm nhưng Điểm đỡ được. Lúc này Điểm rút dao từ trong người ra, bỏ tờ giấy báo quấn quanh dao rồi đâm liên tiếp vào người Phước. Khi nạn nhân ngã xuống, Điểm vẫn đâm. Dao bị gãy, Điểm vứt lưỡi dao, thuê xe ôm về nhà người quen tắm rửa rồi bỏ trốn.

Trần Văn Điểm khi bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Khi bị Công an TP.HCM ra quyết định truy nã, Điểm đi nhờ xe container trốn ra Bình Định. Điểm khai tên là Ngọc xin vào làm ở một đoàn lô tô. Làm hai ngày, Điểm được giới thiệu ra Quảng Ngãi gặp một người bán hủ tiếu để xin việc. Tại đây, Lê Minh Hiệp (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) đi xe máy đến bắt chuyện làm quen Điểm. Điểm chủ động rủ Hiệp dạo phố nhằm tìm cơ hội giết Hiệp cướp tài sản. Khi đến đoạn bờ kè phía nam sông Trà Khúc, Điểm giả vờ nói muốn đi vệ sinh để Hiệp dừng xe. Lợi dụng lúc Hiệp cúi xuống nhặt mũ bảo hiểm cho Điểm, Điểm đâm nhiều nhát khiến Hiệp tử vong. Điểm lấy xe máy, ví tiền của nạn nhân trốn về Gia Lai. Điểm mang xe máy đi cầm lấy 15 triệu đồng, tiếp tục sống lang thang ở một số tỉnh khác sau đó đến Hải Phòng.

Đi đến đâu, giết người đến đó

Tại Hải Phòng, Điểm được một người dẫn tới nhà ông Phạm Văn Can (ngụ quận Hải An) để xin việc nấu ăn ở các khách sạn.

Biết ông Can có nhiều tiền, Điểm rắp tâm sát hại ông Can. Khoảng 22 giờ ngày 14-9-2014, Điểm đến nhà ông Can, chờ ông Can ngủ say, Điểm dùng dao đâm ông tử vong. Điểm lục soát tài sản nhưng không thấy tiền bạc nên chỉ lấy điện thoại, xe máy của ông Can.

Thời gian quay trở về TP.HCM, Điểm mua một bộ đồ nghề cạo gió, giác hơi đến tháng 10-2014, Điểm xuống Vũng Tàu hành nghề. Ngày 14-12, Điểm làm quen anh Nguyễn Hoàng Ngân (chủ tiệm bán đồ chay Âu Lạc). Anh Ngân hẹn khuya cùng ngày Điểm đến nhà để đấm bóp cho anh. Do thấy anh Ngân có đeo dây chuyền, lắc, nhẫn Điểm muốn giết anh Ngân để cướp tài sản. Lúc 22 giờ cùng ngày, Điểm đi xe đạp đến gặp anh Ngân. Lợi dụng lúc nạn nhân sơ hở Điểm ra tay và lấy hai điện thoại cùng một số tài sản khác. Điểm cất xe đạp vào nhà tắm rồi ra ngoài lấy xe máy của anh Ngân chạy về TP.HCM. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ Điểm vào rạng sáng 20-12 tại một phòng trọ ở quận Bình Tân, TP.HCM. Qua đấu tranh, Điểm khai nhận đã gây ra ba vụ án khác. Quá trình điều tra, công an các địa phương đã ra quyết định chuyển hồ sơ để Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhập vụ án điều tra theo thẩm quyền.