Đề nghị truy tố kẻ nghiện game giết người

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Châu Quang Đồng (tự Hùng, 23 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội giết người, cướp tài sản. Đồng chính là hung thủ sát hại ông Nguyễn Văn Tấn, 54 tuổi, nhân viên bảo vệ Trường Tiểu học Bình Long, quận Bình Tân. Theo kết luận điều tra, khoảng 23 giờ đêm 1-8-2013, Đồng đến tiệm Internet ở đường Bình Long chơi game. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau (ngày 2-8-2013), Đồng mới ra về và trong túi chỉ còn 10.000 đồng nên nảy sinh ý định đi trộm nhằm lấy tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Trên đường về nhà, Đồng thấy bên trong Trường Tiểu học Bình Long (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân) vắng vẻ không có người nên quyết định đột nhập vào trộm tài sản. Trước khi đột nhập, Đồng nhặt cục đá xanh ở công trình xây dựng gần đó bỏ vào túi quần với mục đích dùng làm hung khí chống trả nếu trong quá trình trộm cắp bị ai đó phát hiện.

Đồng leo rào vào bên trong trường đi đến gần cổng chính thì thấy trong phòng bảo vệ sáng đèn và ông Nguyễn Văn Tấn (bảo vệ) đang nằm ngủ, bên cạnh có chiếc điện thoại Nokia. Đồng lập tức lẻn vào trong phòng lấy trộm điện thoại, bất ngờ ông Tấn tỉnh dậy phát hiện. Đồng bèn cầm cục đá đập mạnh nhiều cái vào gáy ông Tấn, tiếp đó Đồng bịt miệng và cầm đá đánh thêm nhiều cái vào đầu khiến ông Tấn nằm im bất động. Sau đó Đồng lấy điện thoại di động, lục túi quần nạn nhân lấy 400.000 đồng rồi trèo ra ngoài tẩu thoát.





Châu Quang Đồng lúc bị bắt. Ảnh: HT

Ra khỏi hiện trường, Đồng ném cục đá rồi tiếp tục đi chơi game đến sáng hôm sau (3-8-2013) mới về nhà. Sau khi tiêu xài hết số tiền 400.000 đồng cướp được, Đồng đem chiếc điện thoại cầm cố được 150.000 đồng để tiêu xài, chơi game.

Sau khi gây án giết người, cướp tài sản dã man, dù dư luận hết sức phẫn nộ nhưng Đồng vẫn nhởn nhơ ăn chơi, “cày” game như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, gần 50 ngày sau khi xảy ra vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP.HCM đã phối hợp cùng Công an quận Bình Tân xác định được nghi can gây án chính là Đồng. Ngày 17-9-2013, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Châu Quang Đồng, tiến hành thu giữ vật chứng là chiếc điện thoại Nokia mà Đồng cướp của nạn nhân rồi đem cầm cố.

Cơ quan điều tra xác định ông Tấn tử vong do chấn thương sọ não. Và điều đau lòng là chiếc điện thoại Nokia mà Đồng ra tay dã man sát hại ông Tấn để cướp chỉ trị giá hơn 300.000 đồng. Được biết thời điểm trước khi bị sát hại, ông Tấn đã làm bảo vệ tại Trường Tiểu học Bình Long 17 năm và được nhiều thầy cô, học trò yêu mến.

Theo cơ quan điều tra, bị can Châu Quang Đồng học hết lớp 10 thì nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, Đồng không có việc làm ổn định mà chỉ ham mê chơi game nên khi hết tiền đã nảy sinh ý định trộm cướp để bán lấy tiền tiếp tục chơi game dẫn đến hành vi sát hại dã man ông Tấn.

H.TUYẾT