Đề nghị truy tố nam công nhân đâm chết đồng nghiệp

Theo đó điều tra, Bổn và anh Nguyễn Thanh C. (25 tuổi, ngụ tỉnh Long An) là công nhân làm cùng một công ty ở xã Tam Phước, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình làm việc cùng nhau giữa Bổn và C. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.





Trương Thái Bổn . Ảnh: CTV

Đêm 22-9-2016, Bổn đến khu phòng trọ anh C. ở ấp Long Khánh 3, xã Tam Phước chơi thì giữa hai người tiếp tục xảy ra cự cãi. Sau đó, anh C. Đã lao vào đánh Bổn. Bị đánh nên Bổn tức giận và nảy sinh ý định muốn trả thù.

Tối 23-9, Bổn rủ thêm Thái Văn Tuấn, Võ Hải Đăng cùng một số người khác đi nhậu. Trong lúc nhậu, Bổn tâm sự chuyện bị C. đánh và nhờ nhóm người này đi đánh C. để trả thù.



Tiếp đó, Tuấn và Đăng đã đi cùng Bổn đến trước công ty chờ anh C. Khi thấy anh C. ra về thì Bổn lao vào đánh C. Những người đi cùng cũng nhảy vào hỗ trợ. Bị đánh hội đồng nên anh C. chạy vào công ty thoát thân.

Thế nhưng chưa dừng lại ở đó, sau khi C. về đến phòng thì nhóm Bổn lại kéo đến phòng gây chuyện. Bổn và anh C. lại lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả Bổn rút con dao mang sẵn ra đâm C. khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó anh C. chết trên đường đi cấp cứu.

Qua điều tra, cơ quan công an nhận định các đối tượng đi cùng Bổn do không thực hiện các hành vi như Bổn và không biết được chuyện Bổn thủ dao đâm C. nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính.