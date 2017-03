Đề nghị truy tố nguyên cán bộ Ban Bồi thường quận 2

ông Trần Thành Tâm (38 tuổi), đương sự có liên quan, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, ông Tâm có nhà trong khu quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2 và đã lập hồ sơ kê khai gian dối về nguồn gốc và thời gian tạo dựng nhà để chiếm đoạt gần 3,5 tỉ đồng của Nhà nước. Ông Quốc được biệt phái về phường An Lợi Đông phụ trách địa chính-xây dựng đã không kiểm tra, xác minh tham mưu chủ tịch phường An Lợi Đông ký xác nhận pháp lý sai về nguồn gốc đất và thời gian tạo dựng nhà, tạo điều kiện cho ông Tâm chiếm đoạt tiền bồi thường.

Công an cũng kiến nghị UBND quận 2 xem xét xử lý kỷ luật nguyên chủ tịch phường An Lợi Đông và kiểm điểm, chấn chỉnh nhiều cán bộ liên quan khác.

ÁI NHÂN