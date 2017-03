Đề nghị truy tố nguyên Chỉ huy trưởng công trình đường Hồ Chí Minh

Chiều qua (5/8), hồ sơ về bị can Trần Hoài An, nguyên Chỉ huy trưởng công trình đường Hồ Chí Minh, đoạn tại Quảng Bình được Công an Hà Nội hoàn tất và đề nghị truy tố.

Trần Hoài An (SN 1944) là nhân viên Công ty CP Phát triển kỹ thuật xây dựng (Cty TDC) - Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội. Từ 8/9/2000 - 15/9/2005 ông An được giao nhiệm vụ là Chỉ huy trưởng công trình đường Hồ Chí Minh và một số công trình khác. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, lợi dụng chức vụ và quyền hạn, ông An lập một số hóa đơn, chứng từ mua bán vật tư "khống" để rồi sau đó tư túi hơn 4 tỷ đồng của công ty TDC. Cũng trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện nhiều cán bộ của công ty TDC cũng mắc phải một số sai phạm dẫn đến việc để ông An qua mặt một cách trót lọt. Cụ thể, khi ông An yêu cầu ông Vũ Minh Đức (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch, hiện là Chủ tịch HĐQT Cty TDC), bà Nguyễn Thị Hồng Hà (Trưởng phòng Tài vụ Cty TDC) tạm ứng tiền để mua vật tư, hai người này đã thiếu trách nhiệm khi không kiểm tra rà soát kỹ càng khối lượng thi công thực tế của công trình, hóa đơn chứng từ đã hợp lý hợp lệ chưa mà đã phê duyệt ngay. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng không tìm ra được bằng chứng việc những người này vì tư lợi cá nhân mà cố tình ký cho ông An nên không thể truy tố hình sự đối với họ. Trần Văn An sẽ sớm bị đưa ra xét xử trước pháp luật về những sai phạm của mình. (Theo Bee)