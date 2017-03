Đề nghị truy tố nguyên chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng Hậu Giang

Ngày 7-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã kết luận điều tra vụ án tại Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang với số tiền chiếm đoạt và gây thiệt hại gần 84 tỉ đồng. Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra khởi tố bị can Lê Hữu Tâm, Bùi Chí Linh tội lừa đảo và tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Bị can Nguyễn Thiện Hồng bị khởi tố về tội lừa đảo và vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Điều đáng nói là Tâm được tại ngoại dù bị khởi tố hai tội rất nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, Tâm khi làm chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Hậu Giang đã nhờ người thân, nhân viên đứng tên vay của quỹ tín dụng gần 52 tỉ đồng (chiếm khoảng 80% vốn của quỹ - PV) để Tâm làm ăn riêng. Từ đó quỹ tín dụng mất khả năng thanh khoản, khách hàng đến rút tiền gửi tiết kiệm đến hạn nhưng không còn tiền chi trả. Để đối phó, Tâm chỉ đạo Linh huy động vốn của khách hàng với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước rồi vay tiền bên ngoài với lãi suất cao để trả cho khách hàng có tiền gửi đến hạn. Chưa hết, Tâm “bật đèn xanh” cho Linh để 28 sổ tiết kiệm của 23 khách hàng với số tiền hơn 7,3 tỉ đồng ra ngoài hệ thống sổ sách quản lý. Nghiêm trọng hơn, Tâm biết rõ quỹ tín dụng không có chức năng phát hành chứng thư bảo lãnh, quỹ mất khả năng thanh khoản nhưng chỉ đạo Hồng ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỉ đồng để công ty riêng của Tâm mua hàng Công ty TNHH De Heus (Bình Dương). Sau đó Tâm bán hàng hóa trên gần 24 tỉ đồng để sử dụng vào việc riêng. Linh ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng 5 tỉ đồng cho Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh (Kiên Giang) mua hàng Công ty De Heus. Sau đó Linh và giám đốc Công ty Thiện Quỳnh bán hàng lấy tiền mà không thanh toán cho Công ty De Heus.

GIA TUỆ