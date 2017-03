Đề nghị truy tố nguyên giám đốc Công ty Cầu Đước

Các bị can gồm Lê Thanh Minh (nguyên giám đốc công ty), Phạm Xuân Hoan (nguyên phó phòng thị trường), Đặng Quang Sửu (nguyên kế toán trưởng) và Phạm Thị Trà (kế toán). Kết quả điều tra cho thấy: Từ năm 2004 đến giữa năm 2007, Phạm Xuân Hoan đã lập chứng từ khống, chi vượt định mức để tham ô trên 662,5 triệu đồng. Nguyên giám đốc Công ty Lê Thanh Minh đã duyệt số tiền nói trên. Bị can Đặng Quang Sửu đã ký duyệt cho thanh toán các khoản chi không có chứng từ và chứng từ khống gần 448 triệu đồng. Bị can Phạm Thị Trà đã ký duyệt cho thanh toán các khoản không hợp lệ gần 215 triệu đồng.