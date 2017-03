Đề nghị truy tố thủ phạm trộm hơn 2.600 tờ vé số

(PL)- Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Lực (ngụ phường An Bình, TP Biên Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết luận, bị can Lực hành nghề chạy xe ôm. Chiều 12-5, Lực chạy xe máy ngang qua quầy vé số của bà Trần Thị Thục bên lề đường phường Tân Biên (TP Biên Hòa). Lúc này thấy quầy vé số không có người trông coi nên Lực dừng xe lại trộm một túi xách đựng 2.640 tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng (trị giá tài sản khoảng 26 triệu đồng). Trong lúc định tẩu thoát cùng số vé số trộm được, Lực đã bị người dân phát hiện bắt giao cơ quan công an. VĂN NGỌC