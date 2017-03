Đề nghị truy tố ‘trùm’ mại dâm người mẫu

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố năm bị can về tội môi giới mại dâm trong đường dây mua bán dâm cao cấp, do “tú ông” Lê Bảo Lộc (40 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú quận 5) cầm đầu. Liên quan đến đường dây của Lộc còn có những “chân dài” Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Thị Bảo Trân, Đặng Thị Ánh Đào và Nguyễn Thị Diệu Hiền.

Chi 1.000 USD để mua dâm "chân dài"

Trước đó, chiều 7-4-2015, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt quả tang sáu cặp nam nữ đang mua bán dâm tại ba khách sạn ở quận 1 và huyện Bình Chánh.

Hai cặp bị phát hiện ở quận 1, khách mua dâm tên TAD có quen với Diệu Hiền nên hẹn trước với giá 1.000 USD/người. Ông D. nhờ Hiền tìm thêm một “đồng nghiệp” để “vui vẻ” với bạn mình. Hiền gọi cho Ánh Đào nhưng Đào không đồng ý nên giới thiệu một cô gái khác. Qua việc môi giới, Hiền hưởng 500 USD, còn Đào hưởng 200 USD, cô gái bán dâm chỉ còn nhận được 300 USD.





Lê Bảo Lộc, cầm đầu đường dây mại dâm cao cấp. Ảnh: CTV

Tại khách sạn ở khu Trung Sơn, Bình Chánh, người mua dâm là ông NVT cũng quen biết với Hải Yến . Ông T. hẹn gặp Yến khi ông đến công tác ở TP.HCM, đồng thời nhờ Yến tìm thêm gái bán dâm cho bạn mình, giá thỏa thuận cũng là 1.000 USD/người. Do đó Yến môi giới cho một cô gái khác tên U. và kiếm “ cò” được 400 USD.

Ngoài ra, tại một khách sạn khác, công an còn bắt quả tang Bảo Trân môi giới, bán dâm cho hai khách nam.

Những cặp nam nữ trên còn khai đã từng mua bán dâm nhiều lần trước đó đều với giá 1.000 USD/lần. Những “chân dài” vừa bán dâm vừa môi giới bán dâm được hưởng tiền chênh lệch khá lớn từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Chân dung “tú ông” đạo diễn sân khấu

Cơ quan điều tra đã xác định đường dây môi giới mại dâm cao cấp này do Lê Bảo Lộc cầm đầu. Lộc từng tốt nghiệp trung cấp Trường Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, làm ca sĩ tự do một thời gian trước khi học khóa đạo diễn sân khấu. Do hành nghề đạo diễn sân khấu và đào tạo người mẫu nên Lộc quen biết nhiều diễn viên, người mẫu trong các cuộc thi sắc đẹp và gợi ý họ bán dâm sẽ có nhiều tiền.

Lộc hoạt động môi giới từ năm 2013, quy định giá mua bán dâm 500-1.000 USD tùy tên tuổi các người mẫu có nổi tiếng hay không. Khi khách điện thoại cho Lộc, Lộc cho số điện thoại để hai bên gặp nhau và Lộc được hưởng 200 USD.

Sau khi môi giới cho các “chân dài” nói trên bán dâm thì các cô gái này dần dần có mối khách quen và các mối quan hệ nên tự tách ra làm luôn “dịch vụ môi giới” cho những người mẫu mới nổi khác. Ngoài ra, cơ quan công an còn tiến hành xử phạt hành chính với Phạm Đức Long cũng là đối tượng hoạt động môi giới liên quan đến đường dây này nhưng do không xác định rõ người mà Long giới thiệu mua bán dâm nên không xử lý hình sự.

Đối với những người bị bắt quả tang mua bán dâm, công an đã xử phạt hành chính với hình thức cảnh cáo.