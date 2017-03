Đề nghị xét xử tại trường sinh viên đánh thầy cướp của

Theo NGỌC HÀ (TTO)



Đến thời điểm này, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tạ Quang Nghĩa (Khóa 17, chuyên ngành quản lý kinh doanh, quê Hà Giang) về tội “giết người”.Theo GS Hóa, khi đánh thầy Nguyễn Huy Oánh (69 tuổi) trong nhà vệ sinh nhằm cướp của, Nghĩa đã dùng tay bóp cổ thầy và nói “cho thầy ngủ luôn”. Khi thầy giáo chống cự cắn lại vào tay Nghĩa thì Nghĩa cắt đứt một phần tai của thầy. Cho đến khi nhân viên vệ sinh vào phòng và phát hiện xô xát, Nghĩa đã bỏ chạy, rồi sau đó ra đầu thú tại cơ quan công an.Tạ Quang Nghĩa cũng đã từng có tiền án khi đang học lớp 11 và bị đi tù 4 năm vì hành vi cắt cổ lái xe ôm để cướp tiền.Sau khi ra tù, Nghĩa được gia đình đưa từ Hà Giang xuống Hà Nội tiếp tục theo học lớp 12 tại Trường THPT Kim Liên. “Khi nhập học tại trường, Nghĩa giấu giếm toàn bộ tiền sử của mình, hồ sơ nhập học rất đẹp.Theo cơ quan công an, việc đặt ra hướng xét xử vụ án theo hình thức lưu động tại trường mang tính răn đe, cảnh báo, giáo dục đối với học sinh, sinh viên. Ban giám hiệu đang cân nhắc trước đề nghị này và dự kiến sẽ có câu trả lời chính thức vào tuần sau” - GS Hóa nói.