Dễ như trộm ở công sở!

Ngày 8-12, Thượng tá Nguyễn Phước Hương, Chánh Văn phòng Công an TP Đà Nẵng, cho biết Công an TP vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao cảnh giác, triển khai các biện pháp ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản. Được biết thời gian gần đây, khu vực miền Trung liên tục xảy ra các vụ trộm đột nhập công sở.

Trước đó, đêm 30-11, trụ sở UBND xã Lộc Điền (Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) bị trộm dùng kìm cộng lực bẻ khóa vào phòng làm việc đục két sắt lấy cắp 26 triệu đồng. Nhiều phòng làm việc khác của xã cũng bị lục tung nhưng không mất gì thêm. Cách đó không lâu (ngày 11-11) phòng làm việc của bí thư Thành ủy Huế cũng bị trộm đột nhập lấy tài sản.

Cũng với thủ đoạn “vượt tường, bẻ khóa”, ngày 13-11, kẻ gian đã đột nhập vào Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cắt khóa rồi vào năm phòng làm việc, trong đó có phòng kế toán, thủ quỹ. Kẻ trộm đã đục phá két sắt lấy đi số tiền 20 triệu đồng.

Vũ Mạnh Hùng đã đột nhập trụ sở UBND TP Tam Kỳ để trộm cắp đang diễn lại quá trình đột nhập. Ảnh: LỆ THỦY

Về thủ đoạn, Đại tá Trần Đình Mười, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Đà Nẵng), cho biết kẻ trộm công sở thường đi thành từng nhóm (từ ba người trở lên) đến tiếp cận, quan sát mục tiêu. Sau đó chúng câu kết với người địa phương hoặc đóng giả người dân vào công sở để điều nghiên. Đặc biệt theo dõi hệ thống camera quan sát của các cơ quan và quy luật hoạt động của nhân viên, bảo vệ. Thông thường đối tượng chọn công sở nào không được bảo vệ cẩn thận để đột nhập rồi dùng dụng cụ như xà beng, kìm, búa… phá cửa các phòng để trộm cắp tài sản.

“Để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm đột nhập công sở, Công an TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ban ngành tổ chức lắp đặt các thiết bị cảnh báo, giám sát an ninh như camera, còi, chuông báo động… Đồng thời có các biện pháp cất giữ, quản lý tài sản an toàn chắc chắn. Tăng cường lực lượng bảo vệ vào thời điểm hết giờ làm việc, nhất là các ngày nghỉ lễ” - ông Mười nhấn mạnh.

Theo ông Trần Văn Dũng, Chánh Văn phòng UBND quận Liên Chiểu, ngay sau khi trung tâm hành chính quận bị trộm đột nhập đã tăng cường thêm một bảo vệ trực thường xuyên ở phía cổng sau của cơ quan. “Hiện chúng tôi đã lập thêm hai chốt bảo vệ thường xuyên ở cả phía trước và phía sau trung tâm hành chính quận. Ngoài ra, quận yêu cầu nhân viên các phòng, ban phải giữ chắc chìa khóa riêng của từng phòng. Ban đêm, lực lượng dân phòng sau khi đi tuần tra sẽ về tại trung tâm hành chính để bảo vệ” - ông Dũng nói.

Tương tự, tại các công sở của tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên-Huế cũng đã cắt cử thêm bảo vệ thường xuyên, gia cố lại hệ thống tường rào vững chắc hơn, bố trí camera giám sát thường xuyên 24/24 giờ.