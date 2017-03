Đề phòng lũ quét từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, biển động nhẹ. Ngày và đêm qua, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và ngập úng; vịnh Bắc bộ và vùng biển ngoài khơi Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh, các tỉnh miền Bắc trời lạnh.

Theo Viện Nghiên cứu khí tượng thủy văn, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống nước ta nhưng sẽ gây mưa chủ yếu ở Trung bộ.

Nhiều nơi ở Trung bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa đến mưa to. Có nguy cơ lũ lên trên các sông từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế. Vùng núi có khả năng lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Hiện nay lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, có khả năng đạt đỉnh cao nhất năm vào ngày 16 đến 18-10. Mực nước đỉnh lũ trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 3,9m, trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,2m, đều thấp hơn mức báo động 3 là 0,3m và thấp hơn đỉnh lũ cao nhất năm 2006 khoảng 0,3-0,5m.