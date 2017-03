Đề phòng lũ từ Quảng Bình đến Phú Yên

Dự báo vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía tây, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần. Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, hôm nay (16-10), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ngoài ra, một vùng thấp trên khu vực giữa biển Đông đang mạnh lên nên khu vực này sẽ có mưa rào và dông. Các tỉnh Trung Trung bộ từ đêm qua đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, kéo dài trong vài ngày tới. Hôm nay, lũ các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên sẽ lên lại.

Hôm qua (15-10), hai đợt triều cường vào buổi sáng (đỉnh triều 1,42 m) và chiều (1,44 m) đã làm nhiều tuyến bờ bao bị vỡ khiến nước triều tràn ngập nặng nhiều nơi ở TP.HCM.

Tại quận 12, cả ba phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân và An Phú Đông hôm qua đã bị vỡ bờ bao hoặc triều tràn qua khỏi bờ bao. Nhiều khu vườn hoa màu của người dân ngập sâu hơn 1 m. Trại cá sấu Hoa Cà bị ngập nặng. Nhân viên tại đây phải tản cư cá sấu từ các chuồng thấp vào các chuồng cao để cá sấu không sổng chuồng. Ở quận Thủ Đức và huyện Củ Chi có hai đoạn bờ bao bị nước triều tràn qua. Nhiều khu vực khác ở quận 6, 7, 8, Bình Thạnh... bị ngập nặng đã gây kẹt xe cục bộ nhiều nơi. Hôm qua, Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão TP kiến nghị Thường trực UBND TP sớm cho gia cố cấp bách 35 hạng mục bờ bao xung yếu dài hơn 6 km tại một số quận, huyện để ngăn các đợt triều cường diễn ra vào cuối năm. Tổng kinh phí dự kiến gần 4,3 tỷ đồng.