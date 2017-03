Đề phòng với chiêu "bạn cũ" nhắn tin vay tiền

Hiện nay, tình trạng sim khuyến mãi phát triển nhiều. Một người có thể sử dụng nhiều thuê bao của các mạng khác nhau cùng một lúc. Việc sử dụng điện thoại phải đăng ký số CMND của khách hàng cho cơ quan chức năng. Nhưng thực tế, nhiều cửa hàng điện thoại di động vẫn "lách luật" đăng ký sẵn cho khách hàng. Dựa vào các sim khuyến mãi, các thành phần bất hảo lợi dụng lừa đảo một số người nhẹ dạ cả tin qua điện thoại.

Anh Nguyễn Văn Bình (23 tuổi, quê quán: Tây Ninh), một người phát hiện "quái chiêu" trên, cho biết: Đối tượng cho biết mình tên là Ngọc, sử dụng số thuê bao 01649059xxx nhắn tin rất mùi mẫn. Khi được hỏi là nam hay nữ, đối tượng cho biết ngay là con gái, bạn học lúc còn ở đại học với anh. Lục tìm trong trí nhớ, anh Bình thấy người có tên là Ngọc cũng trùng hợp với một người bạn cùng học với anh. Các tên Ngọc, Nam, Anh… là một trong số tên mà mọi người vẫn thường hay gặp. Lúc đầu, y hỏi nhờ bạn giúp một việc rất tế nhị. Được sự đồng ý của "con mồi", đối tượng vẫn giả vờ tỏ vẻ rụt rè khó nói.

Khi được nạn nhân tâm sự, anh là bạn cùng học bấy lâu ở đại học, là một người sẵn sàng giúp bạn bè trong cơn hoạn nạn. Lúc này, hắn cho biết mình thất nghiệp không có tiền tiêu xài. Sau đó, y hỏi vay tiền không chút ngại ngần, mượn 500.000đ. Tiếp đó, y cho biết cần gọi điện thoại về nhà, nhờ bạn mua cạc điện thoại rồi nhắn tin số sơri qua tin nhắn. Nghi ngờ về sự việc trên, anh nhắn lại muốn được trò chuyện trực tiếp để nghe giọng nói của người quen. Đối tượng từ chối với lý do là loa điện thoại bị hỏng. Anh Bình gọi điện thoại thì phát hiện đối tượng đã khóa máy thuê bao điện thoại.

Trao đổi vấn đề trên, Trung tá Võ Văn Hồng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Thuận An, Bình Dương, cho biết: "Đây là một trong các thủ đoạn của bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Có thể qua mạng hoặc người quen, đối tượng phát hiện được số điện thoại của "con mồi". Sau đó, bằng những tên quen thuộc, người bị hại dễ tin vào lời nói của đối tượng. Đối tượng trò chuyện rất thân mật rồi gợi ý với nhiều nội dung, khi thì vay tiền, lúc gặp sự cố "vận nạn…" tất cả đều đánh vào tình thương và lòng cảm thông chia sẻ của "người quen", để rồi kết cục là chiếm đoạt tiền, tài sản... Trong trường hợp này, đối tượng dùng sim khuyến mãi nên khó xác định được danh tính. Vì vậy, ai phát hiện trường hợp trên, báo ngay cho cơ quan Công an kịp thời phát hiện xử lý".



Theo Đức Mừng (CAND)