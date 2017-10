Để thất thoát hơn 150 triệu, cựu chủ tịch xã bị khởi tố

Ngày 25-10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an tỉnh Thái Bình) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dinh (55 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy giai đoạn 2005 - 2015 về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.



Ông Dinh (áo trắng) bị khởi tố vì gây thất thoát ngân sách nhà nước

Ông Dinh bị cáo buộc đã gây thiệt hại số tiền hơn 150 triệu đồng của ngân sách nhà nước.

Theo công an, từ năm 2009 đến năm 2015, UBND xã Thụy Phong đã thu được các khoản tiền của các công ty, tổ chức như: Công ty Viettel Thái Bình và Công ty Cổ phần thiết bị Tân Phát nộp tiền thuê vị trí đặt trạm BTS; thanh lý tài sản của UBND xã, lệ phí chợ, thuê hội trường và sân bãi với tổng số tiền là gần 300 triệu đồng.

Theo điều 32, điều 54 Luật ngân sách nhà nước năm 2002, tất cả những khoản thu trên đều là những khoản thu của ngân sách địa phương phải được nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước và quản lý tại kho bạc.

Nhưng với vai trò là Chủ tịch UBND xã Thụy Phong, ông Trần Đình Dinh đã chỉ đạo bộ phận kế toán UBND xã làm trái quy định Luật ngân sách, không nộp một số khoản thu của UBND xã mà sử dụng chi tiêu sai quy định gây thiệt hại ngân sách nhà nước trên 158 triệu đồng.

Căn cứ vào Điều 34 và Điều 126 BLHS, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự đối với Trần Đình Dinh và tiếp tục điều tra làm rõ.