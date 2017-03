Đệ tử ruột Năm Cam lừa lấy xe Lexus

Mới đây, cơ quan điều tra đã nhận được đơn của ông Nguyễn Đức Huy, một người buôn bán bất động sản tại TP.HCM tố cáo Trần Quốc Dân đã lợi dụng tín nhiệm và chiếm đoạt của ông chiếc xe Lexus BKS 50Z – 3525. Theo tường trình của ông Huy, khoảng đầu tháng 2/2010, Dân đánh xe ô tô Lexus trên đến nhà ông để gạ bán và được ông Huy mua với giá 90.000USD.



Sau khi 2 bên làm giấy viết tay thỏa thuận, ông Huy đã thanh toán hết tiền, giữ giấy đăng ký, kiểm định còn xe thì cho Dân mượn sử dụng trong vòng 3 tháng, sau đó sẽ sang tên cho chủ mới.Tuy nhiên, sau 3 tháng, không thấy Dân mang trả xe, ông Huy đã điện thoại di động cho Dân nhưng không liên lạc được. Chờ mãi không thấy Dân mang xe đến trả, cuối tháng 10/2010, ông Dân tìm đến nhà Dân thì được biết đã bán căn nhà này và không rõ đi đâu. Ngay lập tức, ông Huy làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an TP.HCM. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra công an TPHCM đang tiến hành truy tìm tung tích của Trần Quốc Dân để làm rõ vụ việc.



Trước đó, Trần Quốc Dân - một đệ tử của Năm Cam - đã bị bắt vào ngày 25/1/2002 sau đó bị tòa tuyên án 7 năm tù giam vì tội chuyên đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Vào tháng 5/2008, hắn được đặc xá và về TPHCM làm nghề môi giới bất động sản. Qua một vài thương vụ làm ăn, Dân quen và thân với ông Nguyễn Đức Huy. Trần Quốc Dân đã có rất nhiều tiền án tiền sự trước khi hắn bị bắt .



Từ tháng 11/1999 đến 6/2000 Trần Quốc Dân liên tiếp bị bắt và bị xử lý hành chính vì tội đánh bạc tại các sòng bạc do Trương Văn Cam đứng đầu.Tháng 12/2000 Trần Quốc Dân đánh xập xám tại sòng bạc xập xám của Triệu Tô Hà và Nguyễn Thành Thảo ở số 835/1-2 Trần Hưng Đạo P1 Quận 5. Trần Quốc Dân được chủ sòng bạc bố trí máy rung hướng dẫn đánh bạc từ xa và chia tiền thắng bạc.



Sau đó đến tháng 10/2001, Trần Quốc Dân được Trương Văn Cam rủ đến đánh bạc xập xám tại sòng bạc của Trương Văn Cam mở tại 122 Trần Hưng Đạo B, phường 7, quận 5.Sau nhiều lần truy quét đến ngày 25/1/2002 hắn bị cơ quan công an tóm gọn và bị tòa án kết án 7 năm tù.





Theo Minh Hồ(VNN)