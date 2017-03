Đề xuất cảnh cáo thiếu úy xô xát với dân ở hồ Con Rùa

"... Hiện Công an quận 3 đã báo cáo và đề xuất lên Công an TP, đang chờ quyết định của ban giám đốc” - Trung tá Lê Minh Lê, Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an quận 3, khẳng định như vậy trong buổi họp báo sơ kết tình hình kinh tế-xã hội chín tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm 2016 tổ chức chiều 20-10.

Trong buổi họp báo, UBND quận 3 đã thông tin kết quả đạt được cũng như những tồn đọng trên các lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, văn hóa-xã hội, an ninh quốc phòng.

Một trong những vấn đề gây nóng của họp báo là hình thức xử phạt thiếu úy xô xát với dân ở hồ Con Rùa (phường 6, quận 3) xôn xao dư luận hồi cuối tháng 9.



Vụ xô xát xảy ra vào tối 29-9.

Ông Trần Quang Bá, Phó Chủ tịch UBND quận 3, nhấn mạnh hồ Con Rùa là trọng điểm của quận 3 nên phải tập trung lực lượng để làm “sạch” khu vực này, tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho người dân và khách du lịch.



Như báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào đêm 29-9, một clip được đăng tải trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người mặc sắc phục công an nắm đầu tóc kéo lê một phụ nữ bán hàng rong trên vỉa hè đoạn gần hồ Con Rùa (quận 3, TP.HCM).

Ngay sau khi clip được đăng tải đã thu hút nhiều người xem, bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ thái độ bất bình, bức xúc.

Sáng 30-9, một cán bộ Công an quận 3 cho biết công an quận đã yêu cầu Công an phường 6 báo cáo về toàn bộ vụ việc.

Trao đổi với báo chí, chị T., người phụ nữ bán hàng rong bị kéo tóc trong clip, cho biết: “Dù sao sự việc đã xảy ra rồi, tôi cũng có phần sai nên không oán trách gì anh Hải. Phía Công an phường 6 và gia đình anh Hải cũng nói lời xin lỗi và hỗ trợ thuốc men nên tôi muốn kết thúc sự việc ở đây”.