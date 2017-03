Đem dùi cui điện đi "hỏi tội" tình địch

Ngày 1/10, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Chung, 20 tuổi, trú ở tổ 16, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội và Phạm Thái Hoàng, 25 tuổi, trú ở tổ 4, Phù Liễn, quận Kiến An, Hải Phòng vì đã có hành vi cố ý gây thương tích. Chung và Hoàng chính là đối tượng trong vụ án hành hung người khác bị chấn thương sọ não trên phố Minh Khai vừa qua.

Nguyễn Văn Chung.

Việc phạm tội của Hoàng và Chung bắt nguồn từ việc bạn gái Chung là Dương Thị Thảo, 17 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai có quen biết qua điện thoại với anh Vũ Công Mạnh, 17 tuổi, tạm trú ở phường Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. Vốn cùng sinh năm 1993, cùng có số điện thoại có các số cuối giống năm sinh nên trong một lần rỗi rãi, anh Mạnh điện thoại cho số máy của chị Thảo và được chị Thảo đáp lại khá nhẹ nhàng.

Hai người liên lạc với nhau được một thời gian thì bạn trai chị Thảo là Nguyễn Văn Chung phát hiện ra. Chung ghen tức nên gây sự cãi vã với chị Thảo, yêu cầu chị phải kể ngọn ngành về đối phương. Sau khi biết về quan hệ giữa chị Thảo và anh Mạnh, Chung đã yêu cầu chị Thảo tắt điện thoại, không được liên lạc nữa.

Cùng với việc trên, Chung tìm cách "dằn mặt" anh Mạnh. Theo đó, Chung mua một sim khuyến mại rồi giả vờ là Thảo để nhắn tin cho anh Mạnh, anh Mạnh cũng nhiệt tình đáp lại. Thấy thế, Chung hẹn anh Mạnh tại phố Minh Khai gần cầu Vĩnh Tuy để gặp gỡ nhau. Tưởng cô gái cùng năm sinh, cùng số điện thoại với mình hẹn gặp, anh Mạnh đồng ý ngay.

Về phía Chung, sau khi hẹn gặp anh Mạnh đã về rủ em gái là Nguyễn Thị Tĩnh (tức Yến), 17 tuổi, đóng giả là chị Thảo để đến gặp anh Mạnh, đồng thời rủ thêm bạn là Phạm Thái Hoàng đến để hành hung "tình địch". Trước khi đi, Chung mang theo 1 chiếc dùi cui điện.

Đúng lịch hẹn, 19h ngày 17/9, anh Mạnh đi xe máy đến khu vực cổng trường Hồng Hà thì Tĩnh gọi điện bảo ra trước số nhà 682 Minh Khai. Tại đây, Tĩnh và anh Mạnh gặp nhau, đang nói chuyện thì bất ngờ Chung từ đằng sau dùng dùi cui điện gí vào lưng anh Mạnh khiến nạn nhân ngất xỉu, ngã xuống đất.

Khi anh Mạnh không còn khả năng chống cự, Chung và Hoàng đã đánh anh Mạnh khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não. Thấy anh trai và đồng bọn đánh nạn nhân dã man nên Tĩnh hoảng hốt hô to "đừng đánh nữa, bạn em đấy". Đến lúc đó, Hoàng và Chung mới dừng tay rồi Chung dùng xe máy chở cả 3 bỏ chạy.

Sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng yêu cầu CBCS Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ. Nạn nhân Vũ Công Mạnh mặc dù được nhân dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng, hiện vẫn chưa tỉnh táo nên không cung cấp được thông tin gì cho cơ quan điều tra. Lực lượng chức năng đã lần theo các mối quan hệ của nạn nhân và phát hiện mâu thuẫn trên.

Với sự phối hợp của Công an phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Công an quận Hai Bà Trưng đã xác định các đối tượng gây án và vận động ra đầu thú. Biết không thể trốn tránh, ngày 28/9, cả Chung, Hoàng và Tĩnh đã đến Công an quận Hai Bà Trưng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Điều đáng nói là, chỉ vì sự ghen tuông vô lối, Chung và các đối tượng trên đã trả giá đắt. Do Tĩnh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được CQĐT cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đáng tiếc nhất là Hoàng bởi cậu ta học giỏi, vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng đang chờ xin việc làm, chỉ vì nghe lời rủ rê của Chung dẫn đến phạm tội, đánh mất tương lai.





Theo Phương Thủy (CAND)