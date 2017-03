Đem hộp xoàn bạc tỷ cầm lấy…1 triệu đồng

Tài nhện diễn lại quá trình đột nhập trộm hột xoàn

Theo Trung Kiên (DT)



Chuyện hi hữu này vừa tại quận 6 (TP.HCM), vào sáng 12/4, khi chị Cù Thị Thúy Hằng (39 tuổi, ngụ hẻm 391, đường Bình Tiên, phường 3, quận 6) ngủ dậy, hốt hoảng phát hiện chiếc khăn gói 3 nhẫn hột xoàn trị giá hơn 800 triệu đồng và đôi bông tai hột xoàn có giá 90 triệu đồng đã biến mất cùng một sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng.Cùng thời điểm này, người làm công là chị Lê Ngọc Diễm cũng phát hiện giỏ xách của mình bị cắt rách, mất bộ nữ trang vàng trị giá khoảng 10 triệu đồng. Các nạn nhân vội đến trình báo công an.Vào cuộc điều tra, công an quận 6 đã bắt được thủ phạm gây ra vụ trộm tài sản trên là Trương Tấn Tài (tức Tài “nhện”, 23 tuổi, ngụ quận 6). Bước đầu, nghi can này khai nhận, số tài sản trộm được đã nhờ mẹ ruột đem bán một nhẫn vàng và một bông tai vàng 18K được 1,8 triệu đồng.Điều khá “lạ” trong vụ việc này là Tài “nhện” không hề biết giá trị của bộ trang sức bằng hột xoàn. Hắn đã đem toàn bộ nhẫn, bông tai bằng hột xoàn của chị Hằng đi cầm đồ…lấy 1 triệu đồng.Sau khi bị bắt Tài đã tái diễn lại cảnh đột nhập vào nhà chị Hằng trộm cắp tài sản. Tận mắt chứng kiến những cảnh này mới thấy được “đẳng cấp” của Tài “nhện”. Đối tượng này khai đã mở cổng sắt nhà của chị Hằng (39 tuổi) rồi leo lên ban công lầu 1, mở cửa rồi lẻn vào trong.Khi đã “đột vòm” thành công, Tài vòng xuống tầng trệt lấy túi xách của người làm công, bên trong có 2 đôi bông tai, một chiếc nhẫn vàng. Sau đó, lẻn vào phòng ngủ của chủ nhà. Dù phát hiện, vợ chồng chị Hằng cùng 2 đứa con đang ngủ ngay dưới sàn nhà nhưng tên “đạo chích” vẫn bình tĩnh bước qua, tiến lại bàn trang điểm trộm nhẫn, bông tai, lắc bạc, điện thoại di động và một sổ tiết kiệm 500 triệu đồng. Tổng số tài sản trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.Được biết Tài “nhện” là đối tượng nghiện “hàng đá”, do có khả năng leo trèo, đu bám mà Tài được đám bạn cùng trang lứa đặt cho cái biệt danh Tài “nhện”. Đến thời điểm bị bắt, đối tượng này đã thực hiện trên 20 vụ trộm.