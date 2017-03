Đêm nay: Bão số 10 quét qua toàn Nam bộ

Mạnh thành bão chỉ sau 12 tiếng từ áp thấp nhiệt đới, di chuyển cực nhanh (20 km/giờ), ổn định theo hướng tây, cơn bão Nuol - bão số 10 đã đưa các tỉnh Nam bộ và Nam Trung bộ nước ta vào vùng ảnh hưởng.

Tối qua (16-11), bão số 10 cách đảo Phú Quý (Bình Thuận) khoảng 500 km về phía đông với sức gió cấp 8, giật cấp 10 vùng bán kính gió mạnh cấp 6 trở lên khoảng 200 km.

Phạm vi ảnh hưởng cực rộng

“Không khí lạnh đã suy yếu nên tác động không đáng kể, do đó bão số 10 đang được “tự do” vào đất liền” - bà Lê Thị Xuân Lan, Phó phòng Dự báo và phục vụ Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, dự đoán. Theo bà Lan, bão di chuyển theo hướng chính tây, cường độ không bị suy giảm và hoàn lưu cực rộng từ Ninh Thuận đến Nam bộ, kể cả Lâm Đồng, Bình Phước cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt nguy hiểm là cường độ bão không suy giảm bao nhiêu khi vào đất liền, lại đi xuyên qua toàn bộ Nam bộ có địa hình bằng phẳng nên sẽ gây tác hại rất lớn.

Đêm qua và sáng nay (17-11), bão số 10 tiếp tục di chuyển nhanh về hướng tây. 16 giờ hôm nay, bão sẽ cách Ninh Thuận - Trà Vinh khoảng 260 km. Từ trưa nay, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió bão sẽ mạnh dần lên cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh. Ở các tỉnh Trung và Nam Trung bộ từ trưa chiều nay có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh Nam bộ từ đêm nay có mưa vừa đến mưa to.

Các đài khí tượng quốc tế nhận định bão số 10 sẽ có phạm vi ảnh hưởng cực rộng, hoàn lưu bao trùm từ Nam Trung bộ, Nam Tây Nguyên đến Nam bộ.

Có thể gây lũ lớn

Tại các tỉnh từ Phú Yên đến Bình Thuận, tất cả hồ chứa nước lớn như hồ Tân Giang, Cà Dây, Sông Lòng Sông... đều đang ở cao trình xả lũ. Do đó, mưa lớn từ bão số 10 có khả năng gây tiếp một đợt lũ lớn.

Ban chỉ đạo PCLB trung ương đã gửi công điện khẩn cho các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau yêu cầu gọi nhanh tàu đánh cá vào bờ, sơ tán dân vùng xung yếu và chuẩn bị đối phó với lũ lớn. Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cho biết có 23 tàu với 219 ngư dân đang đánh cá tại Trường Sa nằm trong vùng tâm bão và được liên lạc chặt chẽ để ứng cứu.

Trưa qua, Ban PCLB và tìm kiếm cứu nạn Bình Thuận đã triển khai nhanh các biện pháp ứng phó với diễn biến bất thường của bão này. Theo báo cáo nhanh của Bộ đội biên phòng Bình Thuận, đến chiều qua, tỉnh Bình Thuận còn hơn 850 tàu thuyền đang đánh bắt trên biển. Bộ đội biên phòng đã giữ liên lạc được với các phương tiện trên và liên tục thông báo vị trí di chuyển của cơn bão. Riêng huyện đảo Phú Quý, nơi tâm bão dự kiến sẽ đi qua đã có gió giật cấp 6, biển động mạnh. Người dân huyện đảo đang lo chằng chống nhà cửa, chính quyền địa phương cũng triển khai di dời dân ở vùng xung yếu, kéo hơn 1.000 tàu thuyền lên bờ. Đến trưa qua, huyện đảo Phú Quý đã nghiêm cấm toàn bộ tàu thuyền ra khơi.

Trong khi đó, do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới mấy ngày qua, tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi đã có 12 căn nhà bị sóng biển xâm thực giật sập.

Chiều qua, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công điện yêu cầu các tàu thuyền hiện đang hoạt động ngoài khơi tìm nơi trú bão an toàn, đồng thời nghiêm cấm tàu, thuyền tiếp tục ra khơi. Hiện bộ đội biên phòng tỉnh đã liên lạc được với hầu hết tàu, thuyền. Hơn 100 tàu, thuyền ngoài tỉnh, hai tàu nước ngoài và bốn xà lan đã vào cập bờ Ninh Thuận trú bão.