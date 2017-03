Đêm nay, miền Bắc lại đối mặt với mưa lũ

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc bộ và các tỉnh ven biển Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Vịnh Bắc bộ và ngoài khơi bắc Trung bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động mạnh. Từ ngày mai (7-11), ở các tỉnh miền Bắc, trời trở rét.

Mức lũ hạ du sông Thái Bình và sông Hồng vẫn đang ở mức đỉnh. Mực nước trên sông Cầu tại Đáp Cầu đang ở trên báo động ba; sông Thương tại Phủ Lạng Thương ngấp nghé mức báo động ba, dưới 0,48 m; sông Lục Nam tại Lục Nam đang trên báo động hai là 0,22 m; hạ du sông Thái Bình tại Phả Lại dưới báo động ba là 0,42 m; sông Hồng tại khu vực thủ đô Hà Nội là 9,86 m, trên báo động một là 0,36 m.