Đêm tân hôn mất thiệp mừng... cưới

Sáng 29-12-2013, bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1956, ấp Phước Thạnh, xã Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long) đến Công an xã Lộc Hòa trình báo bị trộm đột nhập vào nhà lấy cắp tài sản. Bà Hoa trình bày: Hôm trước đó, đám cưới đứa con trai, gia đình tiếp khách thấm mệt nên tối ai cũng ngủ say.

Đến sáng, đứa con trai Lê Ngọc Anh thức giấc sớm, phát hiện cánh cửa tủ khép hờ và kiểm tra, mới tá hỏa chiếc giỏ đựng thiệp mừng cưới của khách cùng 2 cái bóp nhỏ của con gái đựng giấy tờ, một ít tiền mặt (không có nữ trang) cũng biến mất. Số tiền bên trong thiệp cưới ước tính trên 80 triệu đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường cho thấy, ngay cửa sổ bị cắt 2 song sắt, tạo thành cái lỗ trống khoảng 4 tấc vuông và bên ngoài hàng rào bằng lưới B40 cũng bị trộm cắt một đường dài. Ở phía ngoài cửa sổ còn chiếc ghế nhựa có lẽ trộm dùng để trèo lên, chui qua lỗ cắt song sắt vào nhà. Cánh cửa tủ đựng chiếc giỏ thiệp cưới khép hờ và chìa khóa vẫn còn trong ổ khóa…

Bà Hoa nhớ rất rõ, tối đó gia đình chưa kiểm tra số thiệp cưới của khách đi và bỏ hết vào chiếc giỏ xách của đứa con gái. 2 cái bóp nhỏ cũng bỏ luôn vào chiếc giỏ để trong tủ rồi khóa lại cẩn thận và xâu chìa (trong đó có chìa khóa tủ) để trong túi áo treo ở vách tường gần tủ. Xâu chìa khóa này chúng ném lại ở gần cửa sổ (không có chìa tủ).

“Tối đó, khoảng 0 giờ, con cháu còn thức ăn khuya, vẫn thấy cửa tủ còn đóng im ỉm. Đến khoảng 3 giờ sáng, tôi thức giấc chuẩn bị bán cà phê cho khách như thường lệ. Nhưng hôm đó, do gia đình ai cũng mệt nên quên đóng cánh cửa sổ… Đêm đó, ngoài sân vẫn còn đậu nhiều xe gắn máy của con cháu về dự đám cưới...”. Bà Hoa khẳng định.

Các con bà Hoa cho biết thêm, trong lúc mơ màng ngủ nghe có tiếng động trong nhà, nhưng nghĩ là con mèo vào kiếm đồ ăn, nên không ai để ý, lại mệt nên ngủ luôn.

Bà Hoa còn cho biết, trước đó vài tháng nhà kế bên cũng bị kẻ trộm cắt song sắt cửa sổ vào lấy tiền. Đêm đám cưới, có đứa cháu chạy xe gắn máy đậu ngoài đường nhưng quên khóa lại. Một lúc sau, thấy có 2 thanh niên lạ leo lên xe, đứa cháu la lên chúng mới bỏ chạy…

Anh Cao Tấn Thiệt- Phó Công an xã Lộc Hòa cho biết: Thời gian qua, địa bàn xã cũng có xảy ra trộm cắp. Sau đám cưới, biết các thành viên gia đình đều mệt và nhà có tiền nên công an ấp khi tuần tra hay nhắc nhở cẩn thận việc bảo vệ tài sản. Hiện Công an huyện Long Hồ đang thụ lý điều tra làm rõ vụ án.

Bà Hoa cho biết thêm, khách mời đám cưới là 360 thiệp. Ngoài tiền của gia đình, còn mượn của xóm giềng hơn 40 triệu đồng, giờ phải gánh nợ. Gia đình thuộc diện đủ ăn, sống bằng nghề may túi xách học sinh gia công tại nhà và bán nước giải khát. Đêm đó, bà Hoa ngủ ngoài quán nước, trong nhà có con trai, dâu mới cưới và 2 đứa con kế cùng đứa cháu.