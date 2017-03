Đến nhà bạn chích heroin, giết bạn vì bị đuổi

Một ngày tháng 7-2014, Quân, Thắng và anh Vũ Hồng Hải (43 tuổi) ngồi ăn uống tại quán cơm gà trên đường Linh Lang (Ba Đình – Hà Nội). Chiều cùng ngày, Quân rủ Hải về nhà Hải ở Đào Tấn, Ba Đình (Hà Nội) chơi.

Khi đến nhà Hải, chờ Hải lên tầng 2 Quân liền chui vào nhà vệ sinh ở tầng 1, dùng xi-lanh để chích heroin vào đùi. Do bị “phê” thuốc, Quân không mặc được quần và cứ thế đi lại quanh nhà.

Con gái nuôi Hải đi từ tầng 2 xuống, thấy vậy hoảng sợ nên hét lên. Hải chạy xuống, thấy Quân dùng heroin trong nhà mình nên to tiếng và đuổi Quân ra khỏi nhà. Hai người đã xảy ra xô xát.



Bị cáo Thắng (phía ngoài) và Quân (phía trong) tại tòa

Một lúc sau, Quân gọi Thắng mang đồ nghề tới “chi viện”. Thắng lập tức đồng ý, xách theo một con dao phóng lợn, một dao mèo và một rìu để xử tội Hải. Cả 2 tới trước cửa nhà Hải, chửi bới, chọc cửa để khiêu chiến.

Hải đứng trên tầng 2, cầm gạch và chậu cây cảnh ném xuống nhưng không trúng ai. Quân và Thắng tiếp tục chửi bới. Đến cuối giờ chiều, do có người can ngăn và dọa báo công an 2 đối tượng mới chịu bỏ đi.

Lúc này, Hải từ trong nhà, cầm theo đoạn tuýp inox dùng để phơi quần áo, đuổi theo và vụt về phía Thắng. Thắng dùng tay trái cầm dao phóng lợn chống đỡ, tay phải cầm rìu bỏ vào đầu Hải. Hải tránh được nên bị trúng vào gáy, tiếp tục dùng tuýp vụt Quân và Thắng.

Đôi bên tiếp tục giằng co, Hải bị ngã ra đường. Thắng liền dùng rìu chém vào tay Hải, Quân cầm dao mèo đâm vào ngực trái Hải. Thấy nạn nhân bị ngất, đối tượng tiếp tục đâm chém nhiều nhát vào đầu, mặt nạn nhân rồi bỏ trốn, phi tang hung khí.

Hải được người dân đưa đi cấp cứu nên may mắn thoát chết. Ngày hôm sau, Quân và Thắng ra đầu thú tại công an quận Ba Đình.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt Quân 16 năm tù, Thắng 15 năm tù cùng về tội Giết người.