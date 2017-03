Đến thăm đồng hương, thiếu nữ gặp 2 "yêu râu xanh"

Chiều 28/3, cơ quan CSĐT công an Q.12, TP.HCM bắt tạm giam 2 đối tượng Đào Văn Út (SN 1994) và Nguyễn Văn Trung (SN 1991, cùng ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, tạm trú Q.12, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “hiếp dâm”.



Bước đầu Út và Trung đã khai nhận đã cùng nhau thực hiện hành vi đồi bại với người bạn gái đồng hương là chị N.T.D.T (SN 1995, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang).

Đào Văn Út (trái) và Nguyễn Văn Trung tại cơ quan công an

Theo đó chiều 19/3, chị T đón xe khách từ Bình Dương lên TP.HCM chơi và đến khu vực ngã tư An Sương thì gọi điện thoại cho bạn, là Út ra đón.



Được biết Út ở chung phòng trọ với Trung và 1 người đồng hương khác là N.Đ.K (SN 1995). Khi chị T được Út chở đến, chị T nhận ra Trung và K đều là những người quen biết với nhau, thậm chí chị T và K còn là bạn học chung với nhau lúc trước.



Sau khi ăn cơm trưa, K đi làm. Ở lại phòng, Trung, Út và chị T tổ chức ăn nhậu. Uống được 1 lúc chị T mệt nên nằm tại phòng để ngủ. Còn lại Trung và Út lai rai với nhau.



Đang nhậu, Trung có điện thoại nên ra ngoài nói chuyện. Út ở trong phòng thấy chị T đang nằm nên nổi dục vọng, tiếp cận sờ xoạng, ôm hôn, tuy nhiên chị T không phản ứng.



Trung quay vào phòng thấy Út đang chuẩn bị hành sự nên gọi Út ra ngoài xin tham gia cuộc vui. Sau đó Út và Trung quay vào phòng, dùng vũ lực để khống chế, cưỡng hiếp chị T. Do sức yếu, thế cô…trước 2 gã bạn đồng hương hung hãn, chị T đã không thể kháng cự.



Thỏa mãn xong, Út lấy xe gắn máy chở chị T ra ngã tư An Sương để nạn nhân này đón xe về lại Bình Dương. Tuy nhiên, chị T đã đến công an địa phương tố cáo 2 gã đồng hương, cuối cùng Trung và Út đã bị bắt giữ.

Theo Đàm Đệ (VNN)