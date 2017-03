Đến tố giác tội phạm với công an nhiều khi bị mời lên mời xuống

Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm - Bộ Công an, đã nhận định như trên tại Hội nghị sơ kết về thực hiện kế hoạch phối hợp, tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT sau tết, chuyển hóa tình hình khu vực vùng giáp ranh ba địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương do Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an chủ trì ngày 25-3.



Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng lưu ý công an các địa phương về việc xử lý tin báo tố giác tội phạm của người dân. Ảnh: Vũ Hội

Trong hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng đặc biệt lưu ý với công an các tỉnh, thành về vấn đề tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm của người dân.

“Chúng ta phải đặt câu hỏi: Vì sao người dân không tìm đến chúng ta để tố giác tội phạm? Vì đến với chúng ta tố giác tội phạm quá phiền phức, có khi còn bị mời lên mời xuống. Nhiều khi bắt được tội phạm rồi thì việc trả tài sản cũng mất thời gian nữa..., thành ra người dân chán, không đến” - ông lý giải.

“Vì vậy tôi đề nghị chúng ta làm sao phải gần gũi dân, phải mềm mỏng, lắng nghe dân. Người dân bị xâm hại, bị trộm cắp đến với chúng ta phải được chia sẻ, bảo vệ. Chứ đến chúng ta bao nhiêu lượt, năm hồi bảy lượt chưa xong thì làm sao người ta còn đến” - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Bộ Công an nhấn mạnh.