Dẹp khu “cà phê sung sướng”!

Vật dụng của các quán cà phê, hớt tóc kích dục bị Công an phường Lái Thiêu tạm giữ Hễ bị phạt là thay tên Khoảng 22 giờ ngày 2-3, lực lượng Công an phường Lái Thiêu, TX.Thuận An tiến hành kiểm tra quán cà phê Thanh Thùy tại KP.Hòa Long, phường Lái Thiêu và phát hiện tại đây có 4 nữ tiếp viên. Các tiếp viên này không được chủ quán ký hợp đồng; trước mắt, chủ quán bị xử phạt về hành vi không ký hợp đồng với người lao động. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cầm, Phó Trưởng Công an phường Lái Thiêu cho biết: Chủ quán này đã từng bị Công an phường xử phạt nhiều lần nhưng sau đó lại tái phạm, lần này công an địa phương kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép kinh doanh. Một trong những quán có bề dày đóng phạt là quán Thanh Thúy; chỉ tính từ tháng 11-2013 đến đầu tháng 3-2014 chủ quán này đã phải nộp phạt 5 lần. Cụ thể như gần đây nhất: vào ngày 24-1 bị phạt 12,5 triệu đồng; ngày 27-1 lại bị phạt 12,5 triệu đồng… vẫn là các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội… Theo Công an phường Lái Thiêu, chủ quán này là Nguyễn Hoàng V., sau khi bị phạt và bị giữ giấy phép đăng ký kinh doanh thì em trai của V. lại đứng ra xin giấy phép khác, quán lại tiếp tục hoạt động dưới một cái tên khác. Ngoài quán trên thì một trong những quán khiến cơ quan chức năng đau đầu nhất là quán Thanh Ngân ở KP.Đông Nhì, phường Lái Thiêu do Nguyễn Minh B., SN 1973 làm chủ. Năm 2013, công an địa phương nhiều lần kiểm tra quán và phát hiện hàng loạt lỗi vi phạm như: không ký hợp đồng với người lao động; dùng dịch vụ có tính chất khiêu dâm tại cơ sở giải khát… Chủ quán này đã bị xử phạt tổng cộng 6 lần. Điều đáng nói là chủ quán đã từng bị phạt 32 triệu đồng chỉ trong vòng nửa tháng và khi quyết định xử lý trước chưa chấp hành xong thì lại tiếp tục vi phạm, phải nhận thêm quyết định nữa. Bị “quần” dữ quá, nay quán đã đổi tên khác để tiện bề hoạt động. Triệt xóa quán xá không lành mạnh Theo thiếu tá Nguyễn Mạnh Cầm, lý do mà các chủ quán dạng này kiên quyết “bám” nghề, chủ yếu là vì lợi nhuận mang lại quá lớn. Trung bình mỗi quán có 4 tiếp viên nữ; mỗi lần tiếp khách giá 100.000 đồng, tỷ lệ ăn chia thỏa thuận chủ quán và tiếp viên chia đôi, tiếp viên không hưởng lương. Tính sơ, chủ quán thu về mỗi tháng vài chục triệu đồng. Trước đây, các quán bài trí nhiều bàn ghế phía trước và cho nữ tiếp viên ngồi để dễ khoe hàng, nay thì chọn cách đơn giản hơn, chỉ cần một bộ bàn ghế đặt phía trước và mặt tiền của quán gắn đèn nhấp nháy; cạnh đó là các nữ tiếp viên ăn mặc hở hang mời mọc là đủ. Và ngay khi phát hiện lực lượng chức năng là tiếp viên tháo chạy, bàn ghế để lại hiện trường không có giá trị. Nhằm đối phó với công an địa phương, chủ quán còn cắt cử người theo dõi lực lượng công an và nhanh chóng báo động cho các quán đồng loạt đóng cửa, án binh bất động. Cho dù công an địa phương đã nhiều lần mở các đợt cao điểm chuyển hóa địa bàn; đặc biệt là ở “khu đèn đỏ” này nhưng xem ra các quán này chuyển phương thức hoạt động ngày càng tinh vi nên số vụ bắt quả tang chưa cao; trước tình hình đó, công an địa phương đã mời chủ cho thuê mặt bằng đến vận động không cho loại hình làm ăn kiểu này thuê mướn. Thiếu tá Cầm cho biết thêm: hiện nay, ngoài duy trì công tác tuần tra liên tục ở khu vực này thì việc vận động các chủ đất đạt hiệu quả khả quan. Theo đó, chỉ huy công an địa phương trực tiếp gặp gỡ các chủ cho thuê mặt bằng vận động họ không hợp tác, trả lại tiền đặt cọc cho số chủ quán kinh doanh có dấu hiệu mờ ám, bất minh. Nhiều chủ đất hiểu ra đã nhiệt tình tham gia, thậm chí họ còn mạnh dạn cung cấp thông tin giúp cho công an địa phương theo dõi, bắt quả tang nhiều vụ việc. Qua triển khai hàng loạt biện pháp nghiệp vụ; tính từ đầu năm đến nay, Công an phường Lái Thiêu đã ra quân bắt, đề nghị xử phạt 15 quán cà phê hoạt động có biểu hiện kích dục ở dọc quốc lộ 13 đoạn qua địa bàn phường. Hàng đêm, lực lượng công an, dân phòng, bảo vệ khu phố của phường phối hợp cùng trinh sát hình sự Công an TX.Thuận An thường xuyên tổ chức tuần tra, khiến các quán làm ăn ế ẩm mà tự động đóng cửa

* Kiên quyết xóa nạn mại dâm

Thượng tá Võ Văn Hồng, Phó Trưởng Công an TX.Thuận An cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc triệt xóa các điểm mại dâm, kích dục trên tuyến quốc lộ 13, Công an TX.Thuận An đã thành lập ban chỉ đạo với lực lượng tham gia là Công an TX.Thuận An và các phường An Thạnh, Thuận Giao, Bình Hòa, Lái Thiêu… cùng tham gia.

Theo đó, lực lượng trinh sát cùng công an các phường thường xuyên tổ chức tuần tra nhằm kịp thời bắt giữ các trường hợp mua bán dâm, kích dục… Song song đó đẩy mạnh công tác vận động người dân tham gia tố giác tội phạm, vận động chủ đất không cho thuê mặt bằng cho các quán có biểu hiện hoạt động mại dâm, kích dục. Ngoài ra, sau các đợt cao điểm thì lực lượng vẫn duy trì hoạt động để bảo đảm không tái diễn.

Theo L.V.CHÂU (Bình Dương Online)