Dẹp nạn “chặt chém” tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Sau khi tổ chức Lễ khánh thành công trình tượng đài Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 24-3, nhiều người phản ánh tại khu vực tượng đài xuất hiện nhiều người bán hàng rong, chụp ảnh lưu niệm tranh giành, chèo kéo du khách gây bực mình, phản cảm và mất an ninh trật tự.

Điều khiến các du khách bức xúc nhất là tình trạng giữ xe mất trật tự, thu phí không đúng quy định, “chặt chém” du khách khi có sự kiện đông người diễn ra.

Các điểm giữ xe tự phát phía trước cổng tượng đài không còn tình trạng nâng giá như trước

Ngoài ra, một số hạng mục phụ trợ của của công trình còn bị phá hoại gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Trước tình hình đó, ông Nguyễn Chín, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo UBND TP Tam Kỳ thành lập tổ công tác thường trực gồm lực lượng Công an, UBND phường An Phú, UBND xã Tam Phú, các lực lượng dân quân, các ngành triển khai lập lại an ninh trật tự tại khu vực tượng đài.

Tượng đài rất đông du khách mỗi lần tổ chức lễ hội

Ngoài ra, xây dựng quy định về quản lý giữ xe khu vực tượng đài và thông báo đến từng hộ dân biết thực hiện đúng quy định trong việc giữ xe, thu phí, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng, có biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Đồng thời, UBND TP Tam Kỳ có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (công trình văn hóa cấp quốc gia) để người dân hiểu, tự giác và tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự, môi trường sinh thái và cơ sở vật chất công trình tượng đài.

Theo quan sát của chúng tôi, tại khu vực tượng đài hiện nay đã có lực lượng dân quân tự vệ thành lập các chốt trông giữ xe nên tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Những điểm giữ xe tự phát tại nhà dân không còn tình trạng “chặt chém” như trước đây. Người bán hàng rong và những người chụp ảnh dạo cũng đã ý thức hơn trước.

Theo Q.Vinh/NLĐO