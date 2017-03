(PL)- Khoảng 23 giờ ngày 26-8, tại Công ty cổ phần Giấy An Bình (xã An Bình, huyện Dĩ An, Bình Dương) phát hiện xác chết ông Đào Mạnh Độ, trú phường Tân Phong, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Được biết, ông Độ làm bảo vệ cho Công ty Giấy An Bình từ năm 2001. Theo nguyên nhân ban đầu, ông Độ chết là do trong lúc đi xuống xưởng kiểm tra thì bị máy cuốn giấy cuốn vào. T.HIỂU