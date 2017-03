Đi câu, lão ông vớ phải "nhện độc"

Viện KSND quận Lê Chân, Hải Phòng vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của cơ quan CSĐT cùng cấp đối với Nguyễn Thị Thu Huyền, 30 tuổi, ở Bến Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, vụ án bắt đầu vào một buổi chiều cuối tháng 8/2012, khi ông Phan Thanh C., 67 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng, tới bờ hồ Tam Bạc hóng mát và câu cá. Cá đâu chẳng thấy, chỉ thấy một phụ nữ trẻ đến bắt chuyện.

Lão ông bỗng nổi cảm hứng đem hết lời ong bướm chèo kéo cô gái đi thuê phòng tại nhà nghỉ Thảo Nguyên (trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm) để "vui vẻ". Tại đây, ông C. nhẹ dạ rút ruột tâm sự hết với ả nọ từ chuyện hoàn cảnh gia đình, nhân thân đến việc nghỉ hưu làm thêm bảo vệ ở một doanh nghiệp tư nhân…

Nào ngờ, sau một hồi được thả lòng "trăng gió", thỏa mãn dục tính, ông C. chết điếng người khi mỹ nhân lộ nguyên hình một con "nhện độc". Ả đòi tiền "boa" những 1 triệu đồng. Trong lúc vét túi, ông bảo vệ già cũng chỉ có nổi 200 nghìn đồng là tiền ăn sáng và uống nước hằng ngày. Không nhận đủ khoản tiền, ả dứt khoát bắt ông C. phải để lại chiếc xe máy. Đi một hồi, lão ông cũng chỉ vay được 500 nghìn đồng nữa và phải để cho ả nọ tước nốt chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia cũ đang dùng. Ả còn bảo: "Ngoan đi rồi cưng sẽ trả điện thoại".

Thế rồi cũng chẳng để ông C. phải đi tìm, hôm sau ả đến tận nơi làm việc của "người tình một giờ" để đòi nốt 300 nghìn đồng còn lại. Để chuyện xuôi êm, không đến tai gia đình và công ty, ông C. lại lận đận chạy đủ tiền trả ả. Tưởng chuyện thế là xong. Nào ngờ 3 ngày sau đó, khi ông C. vừa vác cần câu ra hồ Tam Bạc ngồi, "mảnh tình bất đắc dĩ" nọ lại từ đâu phi tới liền, vắt vẻo ngồi bên cạnh.

Ả trơ trẽn chìa tay đòi ông tiếp 1 triệu đồng nữa với cái lý: do quan hệ với ông, ả đã bị đổ bệnh. Trúng độc kế, ông C. lại phải lẳng lặng đi gõ cửa bè bạn. Cuối cùng, ông lão cũng vay được 700 nghìn đồng, đến đầu ngõ 88 phố Tô Hiệu đưa cho ả. Ngày hôm sau cũng tại địa điểm trên, khi ả này đang nhận 300 nghìn đồng nữa của nạn nhân, lực lượng Công an xuất hiện, yêu cầu ả về trụ sở.

Tại cơ quan điều tra, danh tính ả "nhện độc" được làm rõ là Nguyễn Thị Thu Huyền, 30 tuổi, ĐKNKTT ở khu Bến Bính thuộc xã Tân Dương, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, một đối tượng nghiện nặng ma tuý, thường xuyên lang thang vật vờ ở vườn hoa trung tâm và bờ hồ Tam Bạc, Hải Phòng để lừa đảo. Huyền khai nhận đã có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần ông Phan Thanh C., chiếm đoạt tổng cộng 1,7 triệu đồng và 1 ĐTDĐ Nokia. Số tiền trên cùng chiếc ĐTDĐ (đã cầm cố 120 nghìn đồng), Huyền sử dụng ma túy và ăn tiêu hết.





Theo Q.Phòng - Văn Thịnh (CAND)