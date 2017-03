Đi chúc Tết, bị phá hỏng 3 xe ôtô

Chiều 21-2, Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xác nhận đang thụ lý điều tra vụ ẩu đả và phá hoại tài sản tại thôn Bình Đông, xã Đại Thắng.

Vụ việc xảy ra khi anh các Đặng Văn Bảy, Trần Quang Vinh (trú tại Đà Nẵng) cùng gần chục người khác đi trên 3 xe ôtô vào nhà ông Lê Văn Xuân ở thôn Bình Đông chúc mừng năm mới. Khi anh Vinh và những người trên chiếc xe đầu tiên vào nhà, ông Xuân không nhiệt tình đón tiếp vì bận… đánh bài. Một người trong nhóm phật ý nên ra ngoài đường chửi đổng và gọi điện bảo những người đi trên 2 xe sau đừng vào nhà ông Xuân nữa.

Nghe vậy, một người đàn ông từ trong nhà ông Xuân bước ra bảo những vị khách là "thiếu lịch sự". Cuộc khẩu chiến đã trở thành cuộc ẩu đả giữa hàng chục thanh niên thôn Bình Đông với nhóm người đi trên 3 ôtô khiến một thanh niên bị thương.

Nhận được tin báo, Công an xã Đại Thắng và Công an huyện Đại Lộc đến ngăn chặn và lập biên bản sự việc. Ở bên ngoài, một cán bộ xã Đại Thắng có những lời lẽ kích động khiến đám đông dùng gạch đá, gậy gộc đập phá 3 chiếc ôtô. Các đối tượng quá khích còn định đốt ôtô. Tổ công tác thuộc Công an huyện Đại Lộc buộc phải nổ súng trấn áp thì các đối tượng manh động mới chịu rút lui.

Các nhân chứng cho biết, vị cán bộ có lời lẽ kích động là ông Phạm Thắm, Bí thư xã Đại Thắng. Hiện Công an huyện đã triệu tập một số đối tượng có liên quan để làm rõ.

Theo Thân Lai (CAND)