Đi cướp để thỏa mãn cơn nghiện

Ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) ra quyết định bắt, khám xét khẩn cấp đối với 5 đối tượng chính đã gây ra khoảng 20 vụ cướp giật tài sản manh động.

Vậy là sau một thời gian đấu tranh, điều tra theo dõi, cuối cùng thủ phạm của những vụ cướp giật dây chuyền vàng, điện thoại di động và những tài sản có giá trị trên địa bàn quận Long Biên đã bị lộ diện…

Qua công tác trinh sát nắm địa bàn, kết hợp với nguồn tin của quần chúng, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Long Biên và Công an phường Thượng Thanh được biết, trong nhiều ngày từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2008, trên địa bàn quận Long Biên liên tục xảy ra những vụ cướp giật hết sức manh động.

Qua rà soát các ổ nhóm nghi vấn trên địa bàn, các điều tra viên và trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận phối hợp với Công an phường Thượng Thanh đã xác định được một nhóm cướp giật khoảng 8 đối tượng do Đỗ Văn Mạnh, 21 tuổi, trú tại tổ 16, phường Thượng Thanh, quận Long Biên cầm đầu.

Đây là những đối tượng còn khá trẻ, phần nhiều trong số đó nghiện ma túy, chuyên hành nghề trộm cắp, cướp giật để có tiền ăn chơi, thỏa mãn cơn nghiện.

Quá trình triệt phá băng cướp giật đang được triển khai thì ngày 5/4, tổ công tác Công an quận Long Biên đã bắt quả tang đối tượng Mạnh đang có hành vi trộm cắp một chiếc xe máy trên địa bàn quận. Lập tức, đối tượng này được đưa về trụ sở Công an để đấu tranh làm rõ.

Tại đây hắn khai nhận, không chỉ trộm cắp xe máy, thời gian gần đây hắn cầm đầu 7 tên đàn em cùng trú tại phường Thượng Thanh và Ngọc Lâm, quận Long Biên đã liên tiếp gây ra khoảng 20 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn. Thường chúng vẫn đèo nhau trên chiếc xe máy lượn lờ khắp các điểm để săn mồi. Chúng thường ra tay vào lúc trời nhập nhoạng tối và nhắm vào những người phụ nữ có đeo trang sức.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 2/4, hai đối tượng trong nhóm này là Nguyễn Thành Trung, 22 tuổi và Nguyễn Hồng Trường, 23 tuổi cùng trú tại phường Thượng Thanh đèo nhau trên chiếc xe Wave Alpha màu xanh đi lên đê Ngọc Thụy, quận Long Biên thì thấy 2 phụ nữ đeo dây chuyền vàng đèo nhau đi ngược chiều. Chúng bám theo, áp sát xe hai chị để tên ngồi sau nhoài người giật.

Lúc đó, chị phụ nữ điều khiển xe vội gạt tay, đồng thời chiếc xe đổ ra đường khiến hai chị bị ngã văng.

Hai tên cướp cũng không cướp được đồ liền phóng xe chạy thẳng về hướng cầu Long Biên…

Từ những tài liệu, chứng cứ sẵn có, qua đấu tranh khai thác, đến ngày 7/4, Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố, bắt khám xét khẩn cấp thêm 4 trong số 7 đối tượng cướp có liên quan là: Nguyễn Thành Trung, 26 tuổi; Nguyễn Hồng Trường, 23 tuổi; Nguyễn Đăng Tưởng, 27 tuổi, và Nguyễn Chí Dương, 24 tuổi, đều trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên về tội Cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc đang được khẩn trương đấu tranh mở rộng. Ai là người bị hại của những đối tượng nêu trên đề nghị tới Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Long Biên để trình báo.