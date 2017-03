Đi cướp điện thoại để trả tiền uống... café

Ngày 7/12, TAND TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án 2 năm 3 tháng tù giam đối với bị cáo Lê Đình Đăng (17 tuổi, ngụ Tân Phú) về tội: “Cướp tài sản”. Trước đó, liên quan đến vụ án này, tòa sơ thẩm cũng đã tuyên phạt án tù đối với đồng bọn của Đăng gồm: Lê Văn Hải 3 năm 9 tháng tù, Đinh Quốc Vũ 3 năm 6 tháng tù và Phạm Hải Đăng 3 năm tù cùng về tội danh: “Cướp tài sản”.



Theo cáo trạng, Đăng, Hải cùng Vũ, Hải Đăng ngồi uống café ở một quán ven đường thuộc địa bàn quận Tân Phú, TPHCM. Do không có tiền trả cho chủ quán nên cả nhóm nảy sinh ý định đi cướp tài sản bán lấy tiền uống café.

Nghĩ là làm. Đăng cùng đồng bọn xách xe máy chạy vòng vòng trên các tuyến đường tìm con mồi. Khi đến phường Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Hà chở em lê Thị Mỹ Phương trên xe gắn máy.



Em Phương ngồi sau dùng điện thoại nhắn tin. Thấy “ngon ăn”, Hải bảo Đình Đăng giật điện thoại của em Phương nhưng Đăng rụt tay. Hải chê Đăng nhát gan và bảo không chịu giật được thì làm cản địa cho mình. Sau đó, Hải giật điện thoại còn Đình Đăng và đồng bọn làm nhiệm vụ cản đường không cho bị hại đuổi theo.



Tuy nhiên, do được sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, cả nhóm đã bị bắt giữ và chuyển cho cơ quan công an.





Theo Công Quang (DT)