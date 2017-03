Đi cướp gặp Công an

Tuy bị bất ngờ nhưng chị Huệ đã kịp giữ chặt chiếc túi xách, tên cướp cố sức kéo chiếc túi xách làm chị Huệ ngã xuống đường nhưng chị vẫn nhất quyết không buông, đồng thời cắn vào tay tên cướp làm đối tượng bị chảy máu phải buông tay. Tên điều khiển xe vội tăng ga bỏ chạy.

Lúc này đồng chí Nguyễn Hoàng, cán bộ Công an TP Vũng Tàu trên đường đi công chuyện, nghe tiếng tri hô của bị hại đã dùng xe máy truy đuổi 2 tên cướp. Sau hơn 4 km bị truy đuổi qua nhiều đường phố, đến hẻm số 5 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đối tượng ngồi sau nhảy xuống chạy bộ hòng thoát thân nhưng đã bị đồng chí Hoàng quật ngã, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, lúc đầu tên cướp giật bị bắt cố tình khai tên tuổi, địa chỉ, lý lịch giả, tuy nhiên Công an TP Vũng Tàu đã nhanh chóng “lật tẩy” tên tội phạm này là Lê Văn Long, đồng thời xác định Long đã có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”, vừa được ra tù ngày 25/4. Công an TP Vũng Tàu cũng đã xác định được đồng phạm của Long là Phạm Trần Thiện (20 tuổi, HKTT tại 16/22/17 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 2, TP Vũng Tàu).

Hiện Công an TP Vũng Tàu đang vận động gia đình Phạm Trần Thiện thuyết phục con trai ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.





Theo Ánh Tuyết (CAND)