Đi cướp rồi đòi tiền chuộc

Lâm Văn Ngoãn – 1 trong 3 đối tượng bị bắt giữ

Nguồn thông tin từ cơ quan CSĐT công an quận 3, TP.HCM xác định, cơ quan này vừa bắt giữ 3 nghi can có liên quan đến một băng nhóm chuyên cướp tài sản rồi quay lại đòi tiền chuộc đối với nạn nhân. 3 nghi can vừa bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”, “cướp giật tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản” gồm Lâm Văn Ngoãn (22 tuổi, ngụ, tỉnh Cà Mau, tạm trú quận 8, TP.HCM), Trần Như Ý (20 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Kơ Loong (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, cùng ngụ quận 7, TP.HCM).

Được biết Long bị bắt giữ vào cuối tháng 4/2011 bởi các trinh sát công an Q.3 khi đang ẩn náu tại 1 căn phòng trọ ở xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM, khi y đang điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8, TP.HCM. Còn Ý đã đến cơ quan công an quận 3 đầu thú ngày 16/4 vừa qua sau hơn 1 tháng trốn chui lủi.

Khám xét phòng trọ của Ý, cơ quan công an đã thu giữ được nhiều tang vật có liên quan như giấy tờ cá nhân, thẻ ATM... của nhiều người khác nhau, chủ yếu là của phụ nữ, nghi ngờ là do chúng cướp được.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, hàng đêm chúng dùng xe gắn máy hiệu Mio (là xe của Trần Như Ý) rảo quanh nhiều tuyến đường ở các quận, huyện TP.HCM.

Chọn nạn nhân là những phụ nữ đi lại nơi vắng vẻ chúng sẽ tổ chức màn cướp giật tốc độ hoặc dùng dao uy hiếp để cướp tài sản. Điều đáng nói là sau khi cướp thành công, Ý và đồng bọn tìm số điện thoại của nạn nhân để liên lạc buộc họ phải đưa tiền chuộc lại giấy tờ. 3 đối tượng kể trên khai báo, là đã không nhớ gây ra bao nhiêu vụ và đòi tiền chuộc của bao nhiêu nạn nhân.

Vụ điển hình là đêm 17/1 Ý dùng dao uy hiếp cướp 1 túi xách bên trong có 20 triệu đổng tiền mặt, 5 thẻ ATM, 1 đồng hồ đeo tay, nhiều ngoại tệ và một số giầy tờ tùy thân… của chị Nguyễn Ngọc Thủy (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) khi người phụ nữ này đang đi bộ trên đường Cao Thắng, quận 3. Sau khi tẩu thoát 3 ngày, Ý chủ động gọi điện thoại đến số của chị Thủy và cho biết, mình có nhặt được túi xách chứa giấy tờ tùy thân của chị và đề nghị chị nếu muốn chuộc lại thì chung chi 10 triệu đồng.

Để tạo lòng tin, Ý yêu cầu chị Thủy ra 1 quán cà phê ở quận 1 và tại đây nạn nhân được 1 xe ôm giao lại số ít tài sản đã bị cướp như: 1 USB, 1 thẻ ATM, 1 chìa khóa xe gắn máy, 1 chiếc túi xách. Còn người thanh niên không lộ diện.

Theo yêu cầu của chúng, vài ngày sau chị Thủy đã gửi vào tải khoản số 0441 của người mang tên Trần Minh Sang (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận 7, TP.HCM). Được biết sau khi gửi tiền, chị Thủy gọi điện thì số điện thoại của người thanh niên lạ đã không liên lạc được.

Từ trình báo của nạn nhân, công an quận 3 vào cuộc bắt giữ được Long. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định số tài khoản mà chị Thủy đã gửi tiền vào là của Trần Minh Sang. Được biết Sang đã cho bạn cùng phòng là Ý và Long mượn số tài khoản, để nhận tiền từ chuyển vào. Sau đó 2 đối tượng Ý, Long đã bị bắt giữ như nói trên.

Ngoài ra chúng còn khai nhận 1 vụ nữa là vào khoảng 0h rạng sáng 29/1, Ý và Ngoãn đi xe gắn máy, dùng dao tấn công cướp 1 túi xách (bên trong có 5 triệu đồng, 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ, một số giấy tờ tùy thân) của chị Nguyễn Thị Bảo Ngọc (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) trên đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp.

Sau khi về đến quận 7, thì bà Nguyễn Ngọc Thục (người thân của Ngọc) gọi vào số ĐTDĐ Ngọc vừa bị cướp thì Ý bắt máy. Trong cuộc nói chuyện bà Thục có đề nghị xin chuộc lại tài sản của Ngọc vừa mất. Theo yêu cầu của Ý, bà Thục đã mang 10 triệu đồng đến một điểm hẹn trên đường Lý Thái Tổ, quận 10 để giao cho chúng và nhận lại máy tính xách tay của chị Ngọc bị cướp.

Từ trình báo của chị Ngọc, các trinh sát thuộc đội hình sự đặc nhiệm, PC45 công an TP.HCM đã bắt giữ được Ngoãn. Sau đó các đối tượng sa lưới và hé lộ đây là một băng nhóm cướp rồi đòi tiền chuộc 1 cách chuyên nghiệp.

Hiện liên quan đến vụ án, công an quận 3 đang phối hợp cùng phòng PC45, công an TP.HCM điều tra làm rõ. Hiện cơ quan công an kêu gọi những ai là nạn nhân của băng nhóm nói trên có thể đến trình báo tại Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 3 tại số 1 đường Nguyễn Thượng Hiền, quận 3 để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án.

Theo Anh Phương (ANTĐ)