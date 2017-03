Đi cướp taxi lại bị tài xế nhốt trong xe

Tối 29-4, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quỳnh (20 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) - sinh viên năm nhất ngành kế toán một trường ĐH trên địa bàn Cần Thơ để làm rõ hành vi cướp tài sản xảy ra rạng sáng cùng ngày.



Nghi phạm Nguyễn Văn Quỳnh. Ảnh: V.LINH

Tối 28-4, Quỳnh nhậu với bạn bè tại phòng trọ ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Tới 3 giờ sáng 29-4 thì cả nhóm nghỉ nhậu và Quỳnh nảy ra ý định đi cướp tài sản để có tiền trả nợ.

Lúc này Quỳnh lấy hai con dao rọc giấy lận trong người rồi đi bộ ra Bến xe 91B đón xe taxi Mai Linh - xe do an Hà Ngọc Hải (38 tuổi) lái. Quỳnh yêu cầu anh Hải chở đi lòng vòng khoảng một tiếng đồng hồ rồi kêu chở vào khu vực ĐH Nam Cần Thơ.

Do khu vực này khá vắng vẻ và thấy khách kêu chở lòng vòng rồi mới kêu chạy vào đây nên anh Hải đã đề phòng. Và khi anh vừa lái xe qua khỏi cầu Rau Răm (đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều) thì bất ngờ Quỳnh từ phía sau chồm người lên khống chế anh Hải.

Nhanh trí và đã cảnh giác từ trước, anh Hải kịp chống trả rồi bung cửa thoát ra ngoài. Khi thoát ra ngoài, anh Hải bấm khóa toàn bộ cửa xe lại để nhốt Quỳnh trong xe rồi điện thoại báo tổng đài và đồng nghiệp đến hỗ trợ, trình báo công an.

Quỳnh được đưa về trụ sở Công an phường An Bình trong tình trạng nồng nặc mùi rượu và ngủ ngon ngay tại trụ sở công an.