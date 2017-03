Đi đám cưới, bị hiếp dâm

Chiều ngày 25/11, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cơ quan này đang điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm đối với đối tượng Hoàng Văn Quân (SN 1989, trú tại xóm 2, xã Nghi Long, Nghi Lộc).



Vào tối ngày 24/11, Hoàng Văn Quân và chị Nguyễn Thị Q. (SN 1992, trú cùng xóm) tới nhà người quen để dự tiệc ngọt đám cưới. Tại đây, Quân mượn điện thoại của chị Q. nhưng không chịu trả lại và hẹn chị Q. ra đồng nói chuyện rồi sẽ đưa.



Tin lời Quân, chị Q. đi theo ra đồng. Tại đây, lợi dụng đêm tối vắng vẻ, Hoàng Văn Quân đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với chị Nguyễn Thị Q.



Sau khi bị làm hại, nạn nhân đã gửi đơn trình báo, tố cáo hành vi của Hoàng Văn Quân lên cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Lộc. Vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo Dân trí