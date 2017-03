Đi đám cưới về bị đánh, nam thanh niên tử vong

Vụ án mạng xảy ra vào chiều 31-1 tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nạn nhân là Phan Hữu Quân (SN 1989) trú tại xóm 20, xã Xuân Lâm. Sự việc xảy vào khoảng 13h chiều 31-1, vào thời điểm nhóm thanh niên xã Xuân Lâm (trong đó có Phan Hữu Quỳnh là em trai Quân) đi ăn cưới rồi xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên ở xã Nam Lĩnh.Hai bên xảy ra cãi và nhóm thanh niên ở xã Xuân Lâm bị đuổi đánh. Nhóm này nhanh chóng bỏ chạy. Ra đến gần cổng trường THPT Kim Liên thì nhóm thanh niên xã Xuân Lâm tản vào làng trốn được. Không đuổi được, đám thanh niên xã Nam Lĩnh hậm hực bỏ về, khi đi đến gần trường THPT Kim Liên (xã Kim Liên) thì gặp Quân đi ăn cưới bạn về.Rất đông người dân tập trung chia buồn với gia đình QuânTưởng Quân ra can ngăn cho em trai nên nhóm thanh niên xã Nam Lĩnh xông vào đánh Quân. Bị đánh hội đồng Quân nằm gục giữa đường, sau khi đánh xong, đám thanh niên này bỏ đi. Biết chuyện người thân nhanh chóng đưa Quân đi cấp cứu ở bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng Quân đã tử vong ngày sau đó.Được biết, Quân là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Tại địa phương, Quân được đánh giá là người hiền lành, hiếu thảo và có ý chí học hành. Sau khi tốt nghiệp THPT vào năm 2007, Quân thi đỗ trường cao đẳng Giao thông vận tải và theo học. Sau khi ra trường Quân đi làm một năm rồi tiếp tục học liên thông lên đại học ở Đà Nẵng.Gần một tháng trước, sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp Quân về nhà nghỉ ngơi và chờ lấy bằng tốt nghiệp thì xảy ra chuyện đau lòng trên. Nhận được tin báo, công an huyện Nam Đàn và công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt để khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Sáng 1-2, Đại tá Cao Tiến Mai, Trưởng công an huyện Nam Đàn cho biết, cơ quan công an đã triệu tập 6 nghi can để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo ANTĐ