Đi đám giỗ, cụ ông 80 tuổi tử vong dưới bánh xe tải

Trưa 28-12, ông Lê Văn Cúc (66 tuổi) lái xe máy chở ông Nguyễn Văn Ẩn (80 tuổi, cùng ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương) đi dự đám giỗ. Họ đi trên đường 22 tháng 12, hướng về thị xã Dĩ An, Bình Dương.



Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến ngã sáu An Phú (phường An Phú, thị xã Thuận An), xe máy bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải 89C-055.37 do tài xế Dương Sơn Hải (30 tuổi, quê Hưng Yên) lái ôm cua từ đường 22 tháng 12 ra ĐT743.



Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng hai người ngã xuống đường. Cụ Ẩn bị xe tải cán tử vong tại chỗ, ông Cúc bị thương nặng được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.