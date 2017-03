Đi đám tang, ô tô gặp nạn, ba người tử vong

Theo một số người chứng kiến, chiếc Innova chạy với tốc độ cao, bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe tải. Cú đâm quá mạnh khiến cả hai xe bị đẩy văng ra xa, xe Innova bị nghiêng hẳn về một bên, bẹp dúm phần đầu xe, còn chiếc xe tải bị lật ngửa. Hậu quả: Người đi trên xe ô tô con bị tử vong gồm tài xế Phương, ông Nguyễn Tấn Cương và bà Nguyễn Thị Nguyệt (vợ ông Cương). Được biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe Innova có sáu người (trong đó có một em nhỏ bốn tuổi) đi từ Kon Tum ra Nghệ An để dự đám tang. Nhận được tin báo, Công an huyện Đại Lộc và cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành đưa người bị thương đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định có thể do xe Innova bị nổ lốp phía sau khiến tài xế lạc tay lái, đâm vào đuôi xe tải.

Sáng cùng ngày, tàu SE 8 (hành trình TP.HCM - Hà Nội) chuẩn bị thông qua ga Yên Lý thì ô tô tải biển số 37C-113.41 do Vương Văn Quyền (trú Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển lưu thông từ quốc lộ 1A băng qua đường ngang dân sinh Km 274 +00 (địa bàn xã Diễn Hồng) bị chết máy. Do đường sắt cao hơn mặt đường bộ nên phần gầm của ô tô mắc kẹt cứng khiến ô tô nằm ngang trên đường sắt trước khi ga Yên Lý đã mở tín hiệu đón tàu SE8. Nhanh trí, lái xe Vương Văn Quyền đã chạy tới vị trí cung đường sắt đang làm việc và báo cáo khẩn cấp. Ngay lập tức CBCNV cung đường Yên Lý (Công ty TNHHMTV Quản lý Đường sắt Nghệ Tĩnh) đã báo về ga và đóng cột tín hiệu vào ga, yêu cầu ga Chợ Sy giữ tàu lại để cẩu xe tải ra khỏi đường ray tránh tai nạn thảm khốc xảy ra.

TẤN TÀI - HÀ TĨNH