Đi 'đập đá' bị ảo giác, dùng dao tấn công mẹ

(PLO)- Chiều 16-11, cơ quan Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Tiến Trình (28 tuổi, trú xã Hưng Đông, TP Vinh) để điều tra hành vi dùng dao cố ý gây thương tích cho mẹ ruột.