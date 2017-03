Đi đòi nợ, đâm chết con của con nợ

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra cũng bắt tạm giam Trịnh Duy Đại (cùng ngụ quận Gò Vấp) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 4-11, Đại chở mẹ ruột đến nhà chị ĐTP (ngụ Gò Vấp) để đòi số tiền 25 triệu đồng mà chị P. nợ mẹ Đại lâu nay nhưng chưa trả. Do chị P. không có tiền nên Đại lấy một số vật dụng trong nhà như loa, tivi… để cấn nợ.





Thành (trái) và Đại tại cơ quan công an. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Đại gọi bạn là Thành đến chở giúp số đồ đạc này về. Trong lúc Đại, Thành đang khiêng đồ ra xe thì Trần Thanh Tùng (chung sống như vợ chồng với chị P.) về đến và hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau.

Chứng kiến vụ việc, Hồng Thiên Long (18 tuổi, con ruột chị P.) nhảy vào hỗ trợ Tùng nên bị Thành rút dao thủ sẵn trong người ra đâm một nhát khiến Long gục tại chỗ. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng Long đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Đại bị công an bắt giữ, Thành bỏ lên tỉnh Đắk Lắk trốn, đến ngày 6-11 thì đến Công an quận Gò Vấp đầu thú.

BÙI TƯ