Đi đòi nợ, đánh hai mẹ con bị thương

Công an xã Kỳ Tân (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ đòi nợ rồi ẩu đả nhau khiến hai mẹ con bà Đặng Thị Xuân (trú xóm 5, xã Kỳ Tân) bị thương lên cơ quan Công an huyện Tân Kỳ để tiếp tục điều tra.

Trước đó, bà Xuân có mua một máy lọc nước sạch tại cửa hàng của gia đình ông Trần Quốc Oai (cùng ngụ thị trấn Tân Kỳ) và chưa trả đủ tiền.

Chiều 7-6, hai thanh niên chạy xe máy đến nhà bà Xuân để đòi tiền nợ máy lọc nước. Tại đây, hai bên cãi vã, lớn tiếng thách thức nhau. Một thanh niên nhảy vào đánh bà Xuân khiến bà ngã xuống đất. Thấy mẹ bị đánh, Dương Thị Phương Anh (con gái bà Xuân) liền cầm bàn cờ bằng gỗ chạy ra đánh trả.

Bà Xuân và con gái đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: HÀ TĨNH

Hai thanh niên này giật lấy bàn cờ rồi dùng bàn cờ đánh mạnh vào đầu Phương Anh.

Khi bà con làng xóm đến can ngăn cả thì hai lên xe máy bỏ chạy. Người dân đã đưa hai mẹ con bà Xuân đến bệnh viện cấp cứu. bà Xuân bị đa chấn thương, trên đầu bị vết rách phải khâu bảy mũi. Phương Anh cũng bị nhiều vết thương, trong đó có vết rách trên đỉnh đầu dài 7 cm, phải khâu 10 mũi. Cơ quan công an sẽ trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật hai mẹ con bà Xuân để lập hồ sơ xử lý.

Bước đầu công an huyện xác định một trong hai người đánh mẹ con chị Xuân là Trần Việt An (con trai ông Oai). Theo hồ sơ, An nghiện ma túy và chính quyền địa phương đang quản lý, giám sát.